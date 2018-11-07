雲林縣華南社區謝天祭 向天撒花表敬意

雲林縣古坑鄉華南社區7日舉行「謝天祭」，華南國小學童在教師的帶領下，從學校出發，沿途淨山到會場，落實環境教育理念。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 107年11月7日

（中央社記者江俊亮雲林縣7日電）「要感謝的人太多，那就謝天吧！」雲林縣古坑鄉華南社區依近年慣例於今天立冬舉行「謝天祭」，與會者將花朵撒向天空，感謝上天給予的一切。

雲林縣古坑鄉華山、華南社區為宣示決心愛護山林，8年前由華南國小校長陳清圳發起，每年3月舉辦「惜山祭」、4月舉辦「告天祭」、立冬舉辦「謝天祭」。

這項由社區自發性的活動，每年3月在動物進入繁殖季時舉辦「惜山祭」，以不施用農藥、讓萬物休養生息來保護生態；4月舉辦「告天祭」，稟告上蒼所做的善行善事；立冬舉辦「謝天祭」感謝上蒼。

「謝天祭」今天在華南社區共生田舉行，由雲林縣長李進勇、古坑鄉長黃意玲主祭，並與華南國小、環球科技大學師生及社區居民，一起向大自然獻上來自土地的生產。

與會者以鮮花、蔬果向天地表達敬意，並將花朵撒向天空，感謝上天給予的一切。華南國小學童更在教師帶領下，從學校出發，沿途淨山，落實環境教育理念。

李進勇表示，華南社區「謝天祭」透過社區參與，深化愛護大自然、珍惜生態的觀念，藉由教育紮根，推動環境改善、生態復育、水梯田復育等工作，成為雲林淺山地區生態環境教育場域，精神令人感佩。

祭典也安排教師、社區居民與學生講述茶的故事，並由社區阿公、阿嬤為與會者奉茶，希望在大自然中品茗，感受大自然的慷慨，省思人與土地的關係。（編輯：翁翠萍）1071107

雲林縣古坑鄉華南社區7日在社區共生田舉行「謝天祭」，會場周圍豎起旗幟，對上蒼表示敬意，感謝上天給予的一切。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 107年11月7日