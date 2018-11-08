高133線中斷 高市:爭取中央補助未鬆懈

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市政府今天表示，民國98年因為八八風災造成多處中斷的高133線，道路重建工程已完成基本設計，經費籌措部分也向交通部爭取中，俟審核通過後即可辦理工程發包。

高133線於98年八八風災造成多處中斷，縣市合併後高市府未曾鬆懈，全力投入辦理「高133線莫拉克颱風區域整合災修重建工程」。原預定101年8月即可完成重建工程，使道路全線開放通行；但101年遭遇0610豪雨及泰利颱風，里程數3K+800~4K+250處坡面大規模滑動及侵蝕溝沖刷加劇，使得已完成路基嚴重流失造成中斷。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，同年8月當時市長陳菊得知後，即巡視高133線復健工程進度及災害損害情形，針對這處路段強調重建工作要整合中央及地方權責，將河川治理、邊坡保護及道路工程統整綜合辦理，避免災害重複發生。

高133線中斷後，市府積極向中央爭取補助經費及協調權責分工事宜，陸續於101年8月到11月接洽交通部公路總局、行政院公共工程委員會，以提報0610災損復建經費支應，並拜會公路總局協調經費籌措。

103年～105年報請交通部公路總局納入「104-107生活圈道路交通系統建設計畫」、106年提報前瞻計畫、107年研擬「重現大高雄溫泉區發展暨聯外道路建設計畫」整合性計畫。從未漠視或停下重建腳步，實礙於重建工程經費龐大，且高市府財政困窘，需要中央補助經費才能順利執行。

工務局體諒往返寶來、不老及新開等溫泉區市民通行困擾，在103年委託由六龜區公所辦理「六龜區高133線3K+800處緊急搶通臨時便道」，因路線經荖濃溪溪底便道及高133線中斷邊坡滑動處，經104年歷次大雨後，便道又遭沖毀中斷，且考量坡面侵蝕更加嚴重，暫不再提供臨時便道供民眾通行。

新聞稿指出，這項道路重建工程目前工務局已完成基本設計，經費籌措部分也整合交通、觀光、農業及溫泉發展綜合性計畫向交通部爭取中，待審核通過後即可辦理工程發包及後續施工。(編輯:孫承武)1071108