台中國際旅展登場 篩選合法業者保證權益

（中央社記者郝雪卿台中9日電）2018秋季台中國際旅展今天起在台中世貿中心登場，約230家業者進駐搶攻寒假及春節連假商機，台中世貿中心總經理陳弘岳表示，進駐業者都有篩選，以保證消費者權益。

財團法人台中世貿中心主辦秋季台中國際旅展，9日到12日在台中世貿中心登場，現場規劃近300個展位，約230家觀光旅遊業者參展，開幕首日吸引大批民眾進場，主辦單位還規劃1元旅遊商品競標活動。

台中世貿總經理陳弘岳強調，旅展嚴選獲得銀行履約保證的旅遊業者參展，還請台中市消保官進駐會場，為民眾購買的旅遊商品二次把關，以保障消費者權益。

搶搭春節連假及寒假商機，陳弘岳說業者紛紛推出優惠方案提升買氣，國外旅遊行程約省新台幣5000元到1萬元，國內五星級飯店下殺2.5折起，各式旅遊套裝行程及餐飲券低價秒殺。

五星級飯店餐券吸引消費者搶購，參展的台中市多家飯店包括台中林酒店、台中金典酒店、新天地餐廳、日光溫泉、台中星享道酒店、台中亞緻飯店、全國飯店等都打出超低價搶攻花博、尾牙與年終團聚餐飲商機。

林酒店公關張桂熏表示，旅展期間餐券下殺8折、住宿券33折起，並特別針對台中花博推出雙人住宿券，加碼贈送花博門票2張。

台中金典酒店的聯合超值餐券下殺58折，還推出限時限量「買十送十」特賣活動；以溫泉度假取勝的台中日光溫泉，餐券下殺5折、住宿券下殺46折。（編輯：翁翠萍）1071109