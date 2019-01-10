花蓮推行婦嬰照護政策 營養券可補助6千元

（中央社記者盧太城花蓮縣10日電）花蓮縣政府全國首創「婦嬰照護政策」，關懷婦女及嬰兒健康三大行動，其中「婦嬰照護營養券」方案，只要符合弱勢孕婦條件，共可補助新台幣6000元在孕期健康管理及營養補助。

花蓮縣長徐榛蔚今天召開記者會，宣布花蓮縣將全國首創推出「婦嬰照護方案」啟動，包括「高風險孕產婦健康管理」、「婦嬰照護營養券」及「全縣新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」等三大行動方案。

徐榛蔚表示，新推行的三大婦幼照婦政策方案，希望能透過每位婦女口耳相傳、廣為周知，提高花蓮出生率，去年花蓮縣新生兒只有2411人，期盼今年能突破2550人，孩子是未來的希望、國家未來的主人翁。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，在「高風險孕產婦健康管理」方案，只要孕婦符合下列4項風險因子之一，即為收案對象，包含具健康風險因子，如目前有吸菸、喝酒、確診為妊娠糖尿病、曾生過早產兒、確診為妊娠高血壓、產後憂鬱高危險群等；社會經濟危險因子，如未滿20歲、低、中低收入戶、教育程度高中職肄業或以下等；未定期產檢個案及身心障礙個案等，皆為這次方案管理的對象，會給予關懷服務並轉介管理。

此外，「婦嬰照護營養券」對象，只要符合弱勢孕婦，包含中低收入家庭、未成年之孕婦或孕期有營養不足情形產下低體重兒其中之一，弱勢孕婦就可於每次產檢（總計10次）時，由產檢醫療院提供每次500元及產後10個月內由當地衛生所提供2次各500元營養補充券，總共補助6000元，提升母親孕期健康管理及營養補助。

「全縣新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」方案部分，新生兒篩檢費目前不在全民健保給付項目中，中央政府僅補助檢驗費用，至於其他掛號費、材料費及檢體採集（手續）費等則仍需照各院的收費標準繳費，今年起將由花蓮縣政府支付，減輕新手父母經濟負擔，提供新生兒疾病篩檢全方位照護。

朱家祥表示，目前與縣政府及衛生局合作醫院包含花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、台北榮民總醫院玉里分院、邱明秀助產所、花蓮縣助產師助產士公會、江昌雲婦產科診所、惠生婦產科診所、李學智婦產科診所、愛婦產科診所、黃港生婦產科診所。（編輯：陳政偉）1080110