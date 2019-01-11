視察台中筏子溪工程 李鴻源肯定友善環境

（中央社記者蘇木春台中11日電）前內政部長李鴻源今天到台中，與市府團隊勘查筏子溪，對於將動工的前瞻基礎建設計畫水環境工程表達肯定，認為台中治理河川運用生態相當先進，也能進一步結合環境教育。

橫跨台中市西屯、南屯與烏日區的筏子溪，擁有豐富的生態環境，但因可及性不佳，台中市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫，獲核定新台幣1.38億元經費，辦理筏子溪景觀環境營造工程。

李鴻源今天由台中市政府水利局局長范世億陪同，前往筏子溪及東大溪現地勘查，與市府團隊討論水域環境發展。

范世億表示，筏子溪是水利署第三河川局轄管，與地方政府彼此充分合作「筏子溪景觀環境營造」工程，由中央補助9700萬、地方自籌款4100萬辦理，改善「林厝排水」水質，以及筏子溪車路巷橋至永安橋間的整體環境營造。

他指出，工程將對筏子溪支流「林厝排水」污染較嚴重沿線，截流至排水出口右岸公有地，進行「礫間曝氣」淨化後放流，並進行整體環境營造，預計本月底動工、明年6月底完工，盼讓南來北往坐高鐵經過的人都能看到台中美麗的門面。

李鴻源肯定台中治理河川運用生態相當先進，他表示，工程可讓生活污水變成景觀用水，景觀用水也能涵養生態，成為溼地生態公園，並能進一步結合環境教育，尤其有防洪、防汛功能，達到一舉多得效果。（編輯：陳俊碩）1080111