林口大眾爺社造新創意 廟會發無核無霾平安符

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市林口社區大學企劃王奕超，將傳統林口大眾爺信仰消災除厄的符咒，融入民眾關心的時事議題，推出「疲勞退散」、「無核無霾」、「低薪破除」等平安符，新創意獲耆老讚賞。

今年30歲，世居新北市林口區的王奕超，以林口區「坪頂愛鄉青年組」的「永善寺大眾爺文化傳承與創新計畫」，獲選2018新北青年參與社造行動徵件，今天發表成果。

永善寺大眾爺廟歷史悠久，勝過當地的林口竹林山觀音寺，但知名度不如觀音寺。王奕超說，依據考究大眾爺廟最早源自於清朝時的漳州與泉州移民械鬥，後來也加上中法戰爭的許多無名屍骨。

王奕超說，早期林口凡有糾紛，必請出永善寺大眾爺出面仲裁（相當於冥界警察局的角色），每年農曆四月底、五月初，永善寺慶祝大眾王爺生日遶境祈福法會，各地陣頭、神將表演，藝閣、炮火秀都是民俗特色。

祖父曾擔任大眾爺廟菁埔坪位爐主，王奕超期待透過文化講座、摺頁文宣、設計比賽，徵求新意象，遶境遊街時還發放祈願消厄的「小人勿近」、「終結單身」等神符貼紙、戴上專屬設計頭巾，氣氛好像變裝踩街。

林口有傳統社區與新社區，他受訪時說，創新符咒也獲得老一輩的青睞。他盼望創意轉化大眾爺給人的刻板框架，賦予傳統新的傳承意義。活動吸引不少家長帶孩子熱鬧參與，也讓地方長輩意猶未盡。

「逆風劇團」今天也演出戲劇，傳達高關懷少年在逆境中尋找自我價值的渴望；劇團團長成瑋盛只收中輟生、高關懷少年，透過表演幫這些曾經被放棄的孩子走回正軌；他獲選的「Love & Life 共生計畫」，讓劇團團員自發性帶獨居長者演出，開啟「非行少年」回饋社區的契機。

成瑋盛說，與獨居長輩一起逆風而行，愈走愈溫暖。逆風飛翔的青少年，也可以看見希望。

新北市府文化局長蔡佳芬表示，「新北青年社造行動」去年共有8組青年團隊獲得補助，除「逆風劇團」，還有由土城女孩陳心恬領軍的「打造綠色田園教育幼樂園計畫」，以推廣園藝療育為目標，希望城市中的孩子上學時也能有機會開心地認識、接觸大自然。

2019新北市政府文化局「青年參與社造行動計畫」即日起徵件至2月11日止，總補助新台幣80萬元，每案最高補助10萬元。在新北就業、居住或求學的18至35歲青年，可以提出關於新北市的地方創生、生態環保、多元文化關懷、工藝微產等創意提案。（編輯：吳佳穎）1080111