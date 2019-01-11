防非洲豬瘟 屏東10日內將進行第2次演練

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心上月27日成立，10日由農業處長黃國榮召開首次會議，他說，屏東縣近期將舉行第2次縣內非洲豬瘟緊急模擬演練，針對畜牧場及堆肥場分別演練。（豬農提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣政府農業處長黃國榮今天表示，因應防範中國非洲豬瘟，屏東縣政府將在10日內進行第2次的非洲豬瘟緊急模擬演練。

屏東縣養豬場數1700多場居全台第一、頭數124萬餘頭居全台第2，107年12月26日由行政院長賴清德主持，在屏東鹽埔漁港及崁頂焚化廠舉行全國海、陸非洲豬瘟模擬演練，當時，賴清德指出演練還有許多細節需要加強。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心107年12月27日成立，昨天由黃國榮召開第1次會議，黃國榮表示，屏東縣將在10日內舉行第2次的縣內非洲豬瘟緊急模擬演練，將針對畜牧場及堆肥場分別演練，畜牧場的演練對象是畜牧業者，堆肥場的演練則是各鄉鎮公所清潔隊的廚餘堆肥處理演練。

縣環保局今天舉行「若禁止廚餘養豬後之廚餘清運及去化方式規劃」宣導會，邀請全縣公所、軍方、畜牧業者和餐飲及賣場業者等參加，共有199人參加。

會議中，餐飲業者及畜牧業者對於政府的配套較少意見，但公所清潔隊目前面臨所收廚餘沒有畜牧業者投標的窘境，縣環保局要求53場已申請廚餘再利用的畜牧場，在未禁廚餘前，不要再購買縣外廚餘，先吸納縣內廚餘。

縣環保局廢棄物管理科長余東壁表示，屏東縣月產出廚餘有1400多公噸，多數由中小型養豬場吸納，53場申請廚餘再利用的畜牧場目前吸納的廚餘量約2000噸，其中1700噸來自縣外，所以，53場畜牧場全部吸納縣內廚餘足足有餘，不夠的再向縣外購買；至於禁廚餘後的配套措施，完全按照中央規定。（編輯：陳政偉）1080111