選美主角是油菜花田 金城武樹旁那畝人氣最旺

台東縣池上鄉舉辦「第一屆油菜花美景票選」，參賽花田集中在天堂路、伯朗大道和金城武樹周邊，其中知名地標金城武樹旁的花田，人氣指數相當高。中央社記者盧太城台東攝 108年1月12日

（中央社記者盧太城台東縣12日電）在台東池上二期稻作收割後，稻田裡接著上場就是美麗的油菜花。為留住美麗花海，台東池上鄉舉辦油菜花田美景票選，目前又以金城武樹旁的油菜花田人氣最旺。

目前正值油菜花盛開的季節，台9線從南或北進入池上鄉，都可看到美麗的油菜花海，伯朗大道和天堂路旁的大片稻田，雖然有的油菜花田已翻耕，但也有些保留，甚至花期可到春節期間。

池上鄉公所希望留住美麗花海，吸引觀光客，尤其今年春節連續假期長達9天，因此舉辦「第一屆油菜花美景票選」，總共有26位農民參加。參賽花田集中在天堂路、伯朗大道和金城武樹周邊。

池上鄉公所秘書潘正寅表示，由於農民翻耕、插秧時間不一，為鼓勵農民將養田時間拉長，搭配寒假春節觀光人潮，希望農民保留花海到農曆年節後，因此舉辦油菜花田最佳人氣票選活動。

潘正寅表示，參賽的油菜花田裡設有票桶，民眾可在池上鄉內民宿、腳踏車出租店、超商索取票券，實際走進花田，選擇自己心中最美的油菜花田，投下一票。

票數最高的油菜花田，農民可獲得獎金新台幣2萬元；參與投票的民眾則有機會抽中池上米乖乖、池上米餅、池上可樂果等好禮，活動至2月22日止。

池上鄉長張堯城表示，舉辦票選活動主要是鼓勵農民照顧油菜花海，並將花保留到農曆年節後，未來票選活動將成為每年常態活動，盼農民盡量保留，藉由花海帶動池上在地觀光。

今天正逢例假日，參賽的每塊花田都聚集高人氣，但其中位於金城武樹旁的油菜花田，因有金城武樹當鄰居，人氣最高。

不過，金城武樹附近的租賃腳踏車店、山田米倉行老闆張壯鑑表示，雖然有金城武樹拉票，但不見得有票。

他解釋，很多遊客逛了一圈回來後說，對每塊花田都很滿意，有人看到第一塊花海時就忍不住將票投下去，逛到金城武樹時已經沒有票了。（編輯：陳政偉）1080112

台東縣池上鄉公所盼以美麗油菜花海吸引觀光客，特別舉辦「第一屆油菜花美景票選」，參賽花田集中在天堂路、伯朗大道和金城武樹周邊，歡迎民眾造訪，踴躍投票。中央社記者盧太城台東攝 108年1月12日