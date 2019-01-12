鸕鶿受人驚嚇 金門國家公園呼籲遊客自制

（中央社金門12日電）現在是金門的鸕鶿季，每年都吸引不少鳥友前來爭睹牠們的丰采。但近日卻發現有遊客到候鳥的出沒地，為了拍照敲打盆子驚擾歸巢的鳥群，有網友將此情形PO上網，引起民眾一陣撻伐。

對此，金門國家公園表示，將與警察隊加強巡查及取締，一旦發現將會開罰。同時呼籲遊客，發揮公民素養，賞鳥時勿驚擾鸕鶿。

金門國家公園表示，鸕鶿是金門具特色的冬候鳥，每年10月陸續抵達金門度冬，族群數量在1月份達到最高峰，約有1萬隻以上，在金門主要棲息在慈湖、陽明湖、陵水湖等地。

根據監測結果，鸕鶿在今年1月份全島族群數量達1萬3054隻，已近數十年來的最大量，其中慈湖樣區就高達9160隻，為金門最大的夜棲地。每當傍晚夕陽餘暉，成千上萬的鸕鶿井然有序的排成人字形或一字形陸續歸巢壯觀場面，成為金門重要生態景觀之一。

近日發現有遊客為了拍照敲打盆子干擾，迫使鸕鶿遭受驚嚇群體紛飛而不敢回夜棲地情形，對鸕鶿棲息產生影響。金門國家公園表示，鸕鶿之所以在金門穩定而大量的棲息，是因為金門環境友善，雖然棲息地就在聚落附近，但人與自然的和諧相處，才能使鸕鶿年復一年地回來度冬。(編輯:孫承武) 1080112