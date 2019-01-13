綠營大咖齊輔選 何志偉盼贏回民眾信心

民進黨籍台北市立委補選參選人何志偉（右）13日在台北出席捐發票助農民公益活動，與民眾熱情寒暄問候並合影留念。中央社記者吳翊寧攝 108年1月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日）民主進步黨多位大咖昨晚站台力挺同黨籍台北市立委補選參選人何志偉，他今天表示，努力也期待能重拾民眾對民進黨的信賴及信心，並重申秉持不攻擊及不騷擾原則參選。

何志偉今天出席「捐發票助農民」公益活動，媒體聯訪詢問包括民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、民進黨台北市黨部主委陳正德及新北市黨部主委余天昨晚都站台力挺，是否對選情有信心，後續是否會找總統蔡英文及新任閣揆蘇貞昌力挺。

他表示，自己很感動，因為卓榮泰昨晚全場都在，如同大哥哥般在現場與民眾互動、聽音樂，也在台上以溫暖力量幫他說好話，他會努力也期待這次補選能重拾民眾對民進黨的信賴及信心。

何志偉說，選戰進入倒數，任何人要來相挺都很歡迎，不論是蔡總統或蘇貞昌要幫忙輔選，都很感恩，還笑說自己首次參選台北市議員時就主打「少年衝衝衝」標語。

他提到，自己的信心來自於用心和專心，這次補選節奏很快，但秉持要與基層站在一起的原則。

媒體追問如何看待補選競爭對手陳思宇呼籲要公開選舉帳目，以及陳思宇父親、台北市議員陳建銘說女兒的競選海報被特定人士撕毀。何志偉表示，全台每位民代都要依監察院相關法令公開，立委補選參選人也是，該怎麼辦就怎麼辦。

他說，民眾眼睛都是雪亮的，自己秉持不攻擊及不騷擾原則，專心聆聽民眾心聲和勤走基層。（編輯：戴光育）1080113