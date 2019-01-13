桃市首棟社會住宅 農曆年後開放申請

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市首棟社會住宅中路二號即將完工，桃市府將於2月20日至3月5日受理申請，桃園市政府住宅發展處將提供3種房型、共212戶，月租金由新台幣5700元起跳，最快在9月可入住。

住宅發展處今天發布新聞稿表示，位於桃園區力行路上的中路二號社會住宅，2月20日至3月5日受理申請，提供212戶住宅單元開放申請，其中，64戶政策戶將以評點方式排定選屋順序；148戶一般戶，將以抽籤方式排定選屋順序，最快在9月可入住。

住宅發展處長莊敬權表示，社會住宅租期以3年為一期，得續租1次合計6年。至於月租金含管理費，一般戶以市場行情8折計算，一、二、三房型租金分別為7250元、1萬3400元及1萬6400元；政策戶以市場行情6折計收，依不同房型租金分別為5700元、1萬600元及1萬2900元。

莊敬權說，只要設籍桃園市滿一年，或在桃園市就學、就業的18歲以上民眾，家庭成員在基隆市、台北市、新北市、桃園市及新竹縣市均無自有住宅，每人每月平均所得低於5萬1023元、不動產總價值低於540萬元，未申請社會住宅、租金補貼、包租代管者，即符合社會住宅申請資格。

莊敬權指出，有興趣的民眾可上網至桃園市社會住宅申租管理系統，透過已建置的720度環景看屋模式搶先觀看各房型，桃市府將於20日及2月17日舉辦說明會，民眾除線上申請，也可親送辦理。

他建議在農曆年前先備齊相關文件，並注意有效期限，避免被退、補件，節省後續申請作業時間。（編輯：戴光育）1080113