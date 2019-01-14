陳滄江登記金門立委補選 保證不重回民進黨

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）前金門縣無黨籍縣議員陳滄江今天登記參選第9屆金門地區立委補選，他說，到立法院最重要的是為鄉親爭回遭占領的土地，他還保證，不管當選與否，都不會重回民進黨。

第9屆立法委員金門地區缺額補選今天開始登記，陳滄江在支持者簇擁下，搶頭香到縣府完成登記。陳滄江表示，到立法院最重要的事就是為鄉親爭回遭國占、軍占的土地，「做好這一件事就好」。

對於金門民眾迫切待解決的「對外交通、在地醫療、保障金酒用水」等議題，陳滄江說，一定朝督促交通部降低小三通船票價、督促衛福部延聘資深名醫到金駐診、督促水利署切實監管金門地下水超抽等方向努力。

陳滄江表示，去年8月31日因堅持的理念遭民進黨中央漠視而退黨，而且一併宣布放棄競選縣長，連可望連任的縣議員也棄選了。民眾質疑陳滄江當選立委後可能重返民進黨，陳滄江說，與金門鄉親站在一起的決心不容質疑，不管有無當選立委，絕對不可能再回到民進黨。

此外，前金湖鎮長蔡西湖也在前金寧鄉鄉長陳成勇和宗親好友多人陪同下，完成參選登記。蔡西湖表示，以他里長、代表會主席和鎮長的經歷，熟悉基層需求，有信心可以為金門民眾爭取到中央預算。

金門地區立委補選領表和登記到18日，除了陳滄江和蔡西湖完成登記，到今天中午前，領表的還有前縣議會議長洪麗萍、前民進黨縣議員參選人蔡建偉。3月16日投票，任期到明年1月31日。（編輯：吳佳穎）1080114