這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
國際

美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
兩岸

台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陳滄江登記金門立委補選 保證不重回民進黨

最新更新：2019/01/14 13:27

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）前金門縣無黨籍縣議員陳滄江今天登記參選第9屆金門地區立委補選，他說，到立法院最重要的是為鄉親爭回遭占領的土地，他還保證，不管當選與否，都不會重回民進黨。

第9屆立法委員金門地區缺額補選今天開始登記，陳滄江在支持者簇擁下，搶頭香到縣府完成登記。陳滄江表示，到立法院最重要的事就是為鄉親爭回遭國占、軍占的土地，「做好這一件事就好」。

對於金門民眾迫切待解決的「對外交通、在地醫療、保障金酒用水」等議題，陳滄江說，一定朝督促交通部降低小三通船票價、督促衛福部延聘資深名醫到金駐診、督促水利署切實監管金門地下水超抽等方向努力。

陳滄江表示，去年8月31日因堅持的理念遭民進黨中央漠視而退黨，而且一併宣布放棄競選縣長，連可望連任的縣議員也棄選了。民眾質疑陳滄江當選立委後可能重返民進黨，陳滄江說，與金門鄉親站在一起的決心不容質疑，不管有無當選立委，絕對不可能再回到民進黨。

此外，前金湖鎮長蔡西湖也在前金寧鄉鄉長陳成勇和宗親好友多人陪同下，完成參選登記。蔡西湖表示，以他里長、代表會主席和鎮長的經歷，熟悉基層需求，有信心可以為金門民眾爭取到中央預算。

金門地區立委補選領表和登記到18日，除了陳滄江和蔡西湖完成登記，到今天中午前，領表的還有前縣議會議長洪麗萍、前民進黨縣議員參選人蔡建偉。3月16日投票，任期到明年1月31日。（編輯：吳佳穎）1080114

地機族