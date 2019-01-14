加國台裔廳長訪中市 肯定托育表現

加拿大卑詩省首位台裔省務廳長陳葦蓁（右）是台中市人，父親是前台中市議員陳瑞德（左），她14日拜會台中市政府，了解台中市托育政策。中央社記者郝雪卿攝 108年1月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）加拿大卑詩省首位台裔省務廳長陳葦蓁今天拜會台中市政府時表示，自己是台中人，看到台中在幼兒托育政策的表現，尤其是公立托兒所方面，很值得帶回加國研究。

陳葦蓁今天前往台中市政府拜會，由台中市副市長令狐榮達代表歡迎。由於陳葦蓁是台中人，父親是前台中市議員陳瑞德，她17歲前往加拿大讀高中、大學，畢業後留在加國工作。

現年35歲的陳葦蓁受訪時指出，她於2016年首次參選加拿大卑詩省議員即獲選，並入閣擔任兒童照護省務廳長，成為卑詩省首位台裔廳長，積極熱忱推動雙邊各項活動，受到當地台僑讚許。

對於自己如何踏入政壇，陳葦蓁指出，家中有民代父親，其實她覺得當民代很辛苦，當時大學畢業後，她在非營利組織單位工作，每天就是挨家挨戶敲門，跟當地民眾互動，讓他們知道政府可以提供哪些資源，也因而一步步先踏入市政府，到後來更參與省議員選舉，選上後又被延攬入閣擔任卑詩省省務廳長，負責兒童照護業務。

陳葦蓁表示，因為本身就負責兒童照護業務，於是利用返鄉探親時拜會台中市政府，了解台中市托兒及育兒政策，令她驚奇的是，台中市不僅設有公立托兒所，這是卑詩省去年才開始實施，而且台中市還對父母提供托育補助。以前加國大都考察歐美國家，這次到台中市看到很多不錯的地方，可以帶回去加國研究。

由於加拿大開放議員可帶2歲以下嬰幼兒進入議會上班，鼓勵女性參政，也讓孩子從小接觸國家事務，陳葦蓁今天也帶著5歲的孩子前來拜會，呼應對幼童教育的重視。

令狐榮達指出，陳葦蓁的父親陳瑞德過去是台中市議員，活躍於政界，兩人都熱中於公共事務，陳葦蓁可說是「台中之光」，希望藉此開啟台中與卑詩省的市政合作契機。（編輯：戴光育）1080114