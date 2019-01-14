這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
為肉圓沒加辣打妻兒 研究分析：家暴風險關鍵是酒精
生活

為肉圓沒加辣打妻兒 研究分析：家暴風險關鍵是酒精
莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手
運動

莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手
花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
社會

花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

加國台裔廳長訪中市 肯定托育表現

最新更新：2019/01/14 18:11
加拿大卑詩省首位台裔省務廳長陳葦蓁（右）是台中市人，父親是前台中市議員陳瑞德（左），她14日拜會台中市政府，了解台中市托育政策。中央社記者郝雪卿攝　108年1月14日
加拿大卑詩省首位台裔省務廳長陳葦蓁（右）是台中市人，父親是前台中市議員陳瑞德（左），她14日拜會台中市政府，了解台中市托育政策。中央社記者郝雪卿攝　108年1月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）加拿大卑詩省首位台裔省務廳長陳葦蓁今天拜會台中市政府時表示，自己是台中人，看到台中在幼兒托育政策的表現，尤其是公立托兒所方面，很值得帶回加國研究。

陳葦蓁今天前往台中市政府拜會，由台中市副市長令狐榮達代表歡迎。由於陳葦蓁是台中人，父親是前台中市議員陳瑞德，她17歲前往加拿大讀高中、大學，畢業後留在加國工作。

現年35歲的陳葦蓁受訪時指出，她於2016年首次參選加拿大卑詩省議員即獲選，並入閣擔任兒童照護省務廳長，成為卑詩省首位台裔廳長，積極熱忱推動雙邊各項活動，受到當地台僑讚許。

對於自己如何踏入政壇，陳葦蓁指出，家中有民代父親，其實她覺得當民代很辛苦，當時大學畢業後，她在非營利組織單位工作，每天就是挨家挨戶敲門，跟當地民眾互動，讓他們知道政府可以提供哪些資源，也因而一步步先踏入市政府，到後來更參與省議員選舉，選上後又被延攬入閣擔任卑詩省省務廳長，負責兒童照護業務。

陳葦蓁表示，因為本身就負責兒童照護業務，於是利用返鄉探親時拜會台中市政府，了解台中市托兒及育兒政策，令她驚奇的是，台中市不僅設有公立托兒所，這是卑詩省去年才開始實施，而且台中市還對父母提供托育補助。以前加國大都考察歐美國家，這次到台中市看到很多不錯的地方，可以帶回去加國研究。

由於加拿大開放議員可帶2歲以下嬰幼兒進入議會上班，鼓勵女性參政，也讓孩子從小接觸國家事務，陳葦蓁今天也帶著5歲的孩子前來拜會，呼應對幼童教育的重視。

令狐榮達指出，陳葦蓁的父親陳瑞德過去是台中市議員，活躍於政界，兩人都熱中於公共事務，陳葦蓁可說是「台中之光」，希望藉此開啟台中與卑詩省的市政合作契機。（編輯：戴光育）1080114

地機族