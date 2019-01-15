春節出遊怕塞車 基隆避開3熱點

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）春節連假即將到來，公路總局預估基隆市交通「熱點」出現在台2線基隆市安樂區路段、台2線福隆路段，及台2丙線源遠路至東碇路口間，用路人盡量避開塞車熱點改行駛替代路線。

公路總局第一區養護工程處表示，預估春節期間湧現返鄉車潮時段有兩波，第1波返鄉車流自2月1日中午起開始出現南向車流，預估集中在2月1日下午至4日上午；第2波預計自2月5日中午起至6日下午出現回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多。

公路總局表示，春節期間北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，吸引許多民眾前往暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。

公路總局因而在台2丙線多處設置電子看板，告知用路人即時路況，並將視車流量協調警方加強疏導交通與調整號誌時制。

另外，為紓解國道5號部分車流，公路總局規劃台9線為國道5號替代路線，並在螢光黃底替代路線指引標誌上方增設「幸福公鹿」牌面，導引民眾跟著「幸福公鹿」走，替代路線不迷路。

此外，公路總局表示，西濱快速公路（台61線觀音至新豐高架路段）已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66、68線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，形成北部地區中、短程主要運輸走廊。（編輯：方沛清）1080115