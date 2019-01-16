高雄拚觀光 韓國瑜擬調降旗津渡輪票價

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市旗津是熱門的觀光景點，每年有約500萬人次的遊客，市府有心拚觀光，市長韓國瑜指示研議調降旗津渡輪票價，盼為旗津吸引更多的遊客。

韓國瑜以高雄拚經濟為主軸，觀光局鎖定以愛河為軸線的產業，從愛河周邊景點到住宿、美食及伴手禮等，要增加愛河的能見度。

韓國瑜在15日的市政會議指示研議調降旗津渡輪票價並責成秘書長邀相關單位研議。

不過根據高雄市輪船公司年度財報顯示，公司營運已接連兩年虧損，106年虧損新台幣4400萬元，107年估計虧損2400萬元。

輪船公司業務部指出，高輪的虧損主要來自於市府提供旗津居民免費搭船服務，有2萬2000多人持有「旗津卡」，計市府因為旗津居民搭乘造成的財務負擔每年約8000萬元，但市府並未提撥返還這筆旗津卡造成的財務負擔，才會造成高輪虧損。

拚旗津觀光，國民黨籍市議員陳美雅受訪指出很多旗津店家都反映渡輪價格偏高，未持卡遊客單趟搭乘渡輪票價40元，盼市府大幅調降，讓更多的遊客給店家帶來商機及財源。

民進黨市議員簡煥宗表示歡迎降價，不過希望要提高船隻安全及舒適度，也要加強人員訓練，提升服務品質。

拚旗津觀光，觀光局長潘恆旭受訪表示，要推動旗津春吶沙灘音樂節、啤酒節及行銷旗津觀光景點。

目前旗津渡輪投現的全票是40元、優待票15元、學生票25元；電子票證全票20元、優待票12元、學生票15元。（編輯：吳佳穎）1080116