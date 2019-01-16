手提行李百分百稽查 高雄將增X光儀檢查

（中央社記者陳朝福高雄16日電）嚴防非洲豬瘟，入境關口對旅客手提行李要百分百稽查。高雄國際機場規劃增設4台手提行李X光檢查儀，以因應農曆春節旅客潮，目前先增加人力和防疫犬因應，嚴防漏網之魚。

行政院長蘇貞昌前往桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫措施，要求對旅客的手提行李要百分之百查驗。高雄國際機場的農委會防檢局和關務署高雄關等防檢疫人員，今天開會研擬因應措施，尤其農曆春節即將到來，必須減縮旅客查驗行李的等候時間。

高雄國際機場目前旅客手提行李以人工抽檢，在大陸爆發豬瘟疫情後提高抽檢比例，但海關稽查人力25人，而高雄機場日入境數約8000人，在旅客通關離峰期還可應付，一旦尖峰期在人力與設備上就會捉襟見肘。

因應對旅客手提行李要百分百稽查，目前先增加防檢疫人員人力，也由領犬員帶領防疫犬在旅客通關區機動嗅聞檢查，並規劃於農曆春節前，在旅客通關區增設4台手提行李小型X光檢查儀，今天也由工作人員進行設置點和動線會勘。

防檢疫人員表示，會先向旅客宣導勿攜帶動、植物等物品入境，尤其是豬肉和相關肉製品，應丟入棄置桶，由防檢疫人員消毒和回收銷毀。

高雄國際機場的大型托運行李是先由地勤人員運送至地下室，由大型X光檢查儀查驗，疑似有問題者會貼上紅標籤，再轉送至轉盤輸送，防檢疫人員會挑選出疑似有問題的行李，防疫犬也會機動嗅聞檢查。（編輯：翁翠萍）1080116