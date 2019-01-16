江啟臣上梨山 中橫上線可行性評估上網招標

國民黨籍立委江啟臣16日搭乘865幸福巴士前往梨山，並秀出公文，宣布公路總局已上網招標「中橫上線可行性評估」的好消息，盼能恢復省道規格。（江啟臣提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）立法委員江啟臣今天搭乘梨山865幸福巴士前往梨山，他還向當地居民帶來好消息表示，公路總局已上網招標「中橫上線可行性評估」，盼能恢復省道規格，讓中橫光榮重現。

江啟臣一早前往谷關公車站搭乘梨山865幸福巴士前往梨山並一路直播，他說，過去都是因為公務考察來去匆匆，今天特別選擇搭乘幸福巴士，細細體驗中橫之美，一路更回想起幼時與父親一同上山的過往。

江啟臣指出，中橫公路在921地震後封路多年，僅提供便道給當地居民使用，他於民國103年提出「中橫便道通行中巴」，終於在107年底實現當初的承諾。

江啟臣表示，中橫台八線近幾年在他爭取下，不斷投入經費興建明隧道、強化地基、加強邊坡防護工程，從最早3年新台幣10億元安全強化計畫、到後續2年4億元經費，都是為了能夠在安全、專業為前提下，恢復中橫昔日光榮，提供民眾便捷、安全的道路。

江啟臣到了梨山，還向當地居民帶來好消息，他表示，公路總局已於15日公告上網招標有關中橫上線復建可行性評估的研究，目標就是恢復省道規格，讓中橫光榮重現。

江啟臣在搭乘幸福巴士過程中一路直播，與網友親切互動，分享中橫壯麗美景，同車遊客也把握機會跟江啟臣合照，還趁機陳情表示，865幸福巴士很難訂位，期待未來可以在中午時段加開車輛，讓更多民眾可以一窺中橫的美景。（編輯：翁翠萍）1080116