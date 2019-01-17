苗縣最老學校 建功國小舊校舍重建

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗市百年老校建功國小，是全台15所歷史最悠久的學校之一，校內2棟老舊校舍使用迄今逾60年，耐震係數未達標準，縣府爭取經費辦理重建，今天舉行動土儀式。

苗栗市建功國小創立於民前16年（西元1896年），不但是苗栗縣最早創設的學校，也是全台15所歷史最悠久的學校之一，從日治時期至今已走過2甲子、橫跨3世紀，培育英才無數。

百年老校的舊校舍陸續整建，其中臨苗栗市中正路的西棟及臨建功街的南棟教室，使用迄今逾60年，經耐震能力評估，發現耐震係數遠低於標準值，學童上課安全堪慮，縣府透過立委徐志榮向中央爭取教育部補助經費，斥資新台幣9400餘萬元辦理重建。

重建工程今天舉行動土儀式，除苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、校長劉淑媛到場焚香祝禱工程順利外，苗栗縣第一選區議員幾乎全數到齊，3位建功國小前校長，包括高齡90歲的江增祥及江寶琴、江增雄特別返校見證，也有不少校友專程回到學校巡禮，回憶童年時光。

苗栗縣長徐耀昌表示，為確保學童受教權益，危險老舊校舍必須整建，才是長治久安之計，期待新建校舍如期完工啟用，提供孩子更好的成長環境，以創新美感兼具的校園建築，展現百年老校新風華。

縣府工務處指出，拆除的2棟校舍呈Ｌ形，以原地重建方式新建1棟20間教室（國小部10間、幼兒園10間）的校舍，樓地板面積達1032坪，建築設計以「大鵬展翅、百年樹人」為空間概念規畫，將以客家桐花造型牆、樹枝造型遮陽板、藍衫花布的客家文化語彙及大鵬展翅的屋頂造型，塑造校園獨特風貌，預計109年5月完工。（編輯：張銘坤）1080117