柯文哲：組黨還在想 參選2020隨緣

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲今天重申，組政黨這件事「還在想」，沒有時間表。至於外界解讀組黨是參選2020的第一步，他說，「一切隨緣」，並指自己是一塊石頭，會怎樣都是被鑿出來的。

柯文哲下午與韓國儒學團體代表見面，雙方並互贈紀念品。會後，他接受媒體訪問時，做上述表示。

他16日晚間與「館長」陳之漢進行網路直播，被問到是否組政黨時表示，「還在想」。他昨天接受媒體訪問時指出，自己確實思考組黨，因為除了統獨意識形態，看不出國民黨與民進黨有不同，如今網路興起，應想想政黨的樣子，「我們也不是組一般的政黨」。

柯媽媽何瑞英接受媒體訪問時表示，短期內沒有組黨必要，持反對態度。對此，柯文哲今天指出，只要是父母，「每天都會跟你講這個危險、這個太累」，反正自己也只是還在想。

對於外界解讀組黨是角逐2020總統大選的第一步，柯文哲說，「一切隨緣」，同時重申自己是一塊石頭，都是每個人每天在上面鑿出痕跡，最後的模樣都是被每人每天所鑿出來的。

另外，他將在今晚播出的電視專訪中，談論美中台關係。專訪時，他認為三方關係是在動態中找尋平衡點，不會有永遠的平衡，但台灣要如何突圍確實是一個難題，要慢慢思考處理方式。（編輯：戴光育）1080118