南投迎春納福 書法名家揮毫送春聯

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣政府文化局今天邀25名書法名家舉辦新春揮毫活動，現場可以免費拿到非印刷品的書法家親筆墨寶，吸引許多民眾排隊搶拿，場面喜氣洋洋。

迎接農曆豬年，南投縣政府文化局今天舉辦新春揮毫活動，現場邀25名書法名家寫春聯免費贈送。活動由南投廣靈民俗技藝團以蚌殼舞、迎財神等民俗舞蹈開場，並由文化局長林榮森開筆，及介紹春聯文字賞析及貼法等實用知識。

南投縣副縣長陳正昇出席指出，農曆春節家家戶戶貼春聯是傳統文化習慣，文化局今天邀書法名家現場揮毫贈送春聯，傳承民俗文化，並與民眾共迎新春。每名書法家字體獨具特色、風格迥異，由於數量有限，吸引民眾踴躍排隊領取書法名家珍貴墨寶。

林榮森說，農曆新年將到，民眾在自家大門貼招財、褔的春聯，文化局為推廣傳統民俗文化藝術之美，並增添年節喜氣，舉辦己亥年新春揮毫活動，邀請縣內書法名家寫賀年春，聯贈送民眾。

文化局指出，今天到場揮毫書法家有洪森熙、謝坤山、陳輔弼、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪嘉勇、劉志欣、林文士、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、洪澄清、黃昭祥、張碧雲、楊小鈴、陳景元、曾阿南、黃金龍、洪毓秀、陳進展、蘇英才、林富源、吳宏禧、葉景文，每名書法家字體各有不同風格。（編輯：戴光育）1080119