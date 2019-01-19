119消防節 新竹縣市警義消挽袖捐熱血

新竹市消防局選在19日119消防節當天舉辦捐血活動，竹市消防局長李世恭（右）、義消總隊長鄭宏輝（左）帶頭挽袖捐熱血，也呼籲民眾響應，一起捐血助人。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）今天是「119消防節」，新竹市消防局與新竹縣政府消防局各自舉辦捐血活動；其中，竹市消防局更結合Live演唱與現沖咖啡等服務，現場彷彿咖啡音樂廳，場面熱鬧。

竹市消防局長李世恭表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，新竹縣、市消防局結合新竹捐血中心舉辦捐血活動，打火弟兄們一起捐出熱血，希望藉此帶動民眾捐血熱潮。

李世恭指出，去年活動捐出820袋血，打火弟兄們除平日「水裡來、火裡去」搶救民眾生命財產，也用實際行動捐出「熱血」，盼救更多人。

李世恭指出，今天活動包括新竹市副市長沈慧虹、新竹市義消總隊長鄭宏輝、新竹市義消婦女大隊大隊長施乃如等，都到場響應捐血，新竹捐血中心共出動4輛捐血車到場助陣；活動於下午4時結束，共計捐出928袋熱血。

為了感謝警、義消挽袖捐熱血，也鼓勵民眾響應，多位新竹市警消、義消弟兄拿出「十八般武藝」，組成樂團在新竹市消防局一樓大廳舉辦Live演唱會，也有弟兄手沖咖啡、表演拉花供捐血來賓享用，現場頓時成為音樂咖啡廳，場面熱鬧。

此外，新竹市消防局下午也到新竹都城隍廟舉辦祈福儀式，由李世恭、鄭宏輝率警、義消幹部上香，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，保祐警消、義消人員執勤平安外，也祈求「2019幸福久久」。

新竹縣政府消防局今天也發動警消、義消、鳳凰志工及婦女防火宣導團體等逾100人至新竹捐血中心捐血，展現消防單位平時除奮勇從公，為維護公共安全不遺餘力外，更有一份關懷及幫助社會的熱血之心。（編輯：張銘坤）1080119