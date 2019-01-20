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勞健保費尚欠190億 高雄市府允民國110年償清

最新更新：2019/01/20 13:21

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄市府財政尚有積欠中央的勞健保費約新台幣190億元，市府財政局長李樑堅今天表示，市府會依計畫在民國110年還清。高雄市長韓國瑜也表示，會勇敢面對財政問題。

媒體報導，高雄市還積欠約87億元的健保補助款未償還；但過去同樣欠下高額健保費的台北市，卻提早在去年還清。

李樑堅今天受訪表示，截至去年底，高雄市積欠中央的勞健保費約190億元，市府今年會編列約29億元，併同中央補助款約26億元償還，計畫109、110年各再編列約56億元，再加計過去主計處扣留給高雄市的補助款約27億元，另有中央補助款等，他說高市府會依計畫在110年還清積欠的勞健保費。

李樑堅說，只要還清積欠的勞健保費就能取回高雄市因積欠勞健保費被中央扣押的數十筆土地。

勞健保欠費的問題來自於早期規定地方政府應負擔一定比例民眾的繳費所積欠，後來中央政府修法將地方政府應負擔的勞健保費補助款改由中央負擔，以解決勞健保存在的財務缺口問題，不過仍要求過去積欠款項要償清。高雄市府財政局說，市府積欠的勞健保費逾500億元，近來陸續還款剩約190億元。

市長韓國瑜今天結束夜宿育幼院行程後受訪談到市府負債近3300億元，面對沈重的財政壓力，市府要建設，也要照顧不同族群，還要還債。他說，市府會勇敢面對財政問題。（編輯：吳佳穎）1080120

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