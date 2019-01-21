這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元
國際

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元

夾娃娃機驚見陸豬肉食品 農委會籲民眾檢舉
生活

夾娃娃機驚見陸豬肉食品 農委會籲民眾檢舉

亞果出任務CIA探員主角本尊逝世 享壽78歲
國際

亞果出任務CIA探員主角本尊逝世 享壽78歲

蘋果病東京流行 孕婦遊日須特別當心
生活

蘋果病東京流行 孕婦遊日須特別當心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
玉山積雪0.7公分 創66年來最晚初雪紀錄
訊息平台
首頁 / 地方

走基層站路口 陳思宇：爭取民眾認同

最新更新：2019/01/21 10:25
無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（圖）21日上午上班時間，在延平北路及中正路路口，向民眾揮手拜票，請託支持。中央社記者吳家昇攝 108年1月21日
無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（圖）21日上午上班時間，在延平北路及中正路路口，向民眾揮手拜票，請託支持。中央社記者吳家昇攝 108年1月21日

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市立委補選無黨籍候選人陳思宇今天說，她沒有華麗陣容，但有一個最樸實與真誠的心，選舉在即，將繼續勤走基層、站路口，爭取民眾認同。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將在27日舉行，陳思宇上午到延平北路六段與中正路口向民眾致意，尋求支持。

她接受訪問時表示，自己與台北市長柯文哲理念相同，認為選舉是爭取最大多數人的認同，所以昨天在大同區用步行方式，挨家挨戶與民眾聊天、了解需求，而這樣的方式在網路上也獲得好評。

陳思宇說，「我們不需要大型造勢晚會，需要的是傾聽民眾的意見」，表示自己沒有華麗陣容，但有一顆最樸實、真誠的心，「就算天天燒聲，也要為地方發聲」，將繼續勤走基層、站路口，爭取民眾認同。

離投票不到一週，至於有何特別戰略，陳思宇說，希望更多人認識她，在27日投給她。（編輯：方沛清）1080121

無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（左）21日上午上班時間，在延平北路及中正路路口，向往來通勤的民眾揮手拜票。中央社記者吳家昇攝 108年1月21日
無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（左）21日上午上班時間，在延平北路及中正路路口，向往來通勤的民眾揮手拜票。中央社記者吳家昇攝 108年1月21日
地機族