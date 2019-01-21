走基層站路口 陳思宇：爭取民眾認同

無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（圖）21日上午上班時間，在延平北路及中正路路口，向民眾揮手拜票，請託支持。中央社記者吳家昇攝 108年1月21日

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市立委補選無黨籍候選人陳思宇今天說，她沒有華麗陣容，但有一個最樸實與真誠的心，選舉在即，將繼續勤走基層、站路口，爭取民眾認同。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將在27日舉行，陳思宇上午到延平北路六段與中正路口向民眾致意，尋求支持。

她接受訪問時表示，自己與台北市長柯文哲理念相同，認為選舉是爭取最大多數人的認同，所以昨天在大同區用步行方式，挨家挨戶與民眾聊天、了解需求，而這樣的方式在網路上也獲得好評。

陳思宇說，「我們不需要大型造勢晚會，需要的是傾聽民眾的意見」，表示自己沒有華麗陣容，但有一顆最樸實、真誠的心，「就算天天燒聲，也要為地方發聲」，將繼續勤走基層、站路口，爭取民眾認同。

離投票不到一週，至於有何特別戰略，陳思宇說，希望更多人認識她，在27日投給她。（編輯：方沛清）1080121