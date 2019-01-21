鄭文燦力挺何志偉 直指陳思宇已邊緣化

（中央社記者黃麗芸台北21日電）綠營大咖力挺台北市立委補選民主進步黨籍候選人何志偉，台北市長柯文哲回說選舉應靠自身非他人。對此，桃園市長鄭文燦今天說，主角為3位候選人，很明顯陳思宇已邊緣化。

鄭文燦上午陪同何志偉到北市士林區掃街拜票，媒體聯訪詢問如何看綠營大咖昨晚齊力輔選何志偉，柯文哲認為選舉應講自己理念、尋求選民支持，靠候選人條件而非他人。

鄭文燦表示，立委補選主角並非柯文哲，而是3位候選人，很明顯代表白色力量參選的陳思宇已經邊緣化，且她只擔任過台北市觀傳局長，並指社會所謂白色力量是期待鄉民正義走向更公平美好的社會，認為何志偉具此特質，能帶動庶民經濟和選區成長。

對於民進黨台北市議員高嘉瑜被認為挺白色力量和陳思宇，是否打擊黨內士氣。鄭文燦說「不會」，不論是高嘉瑜或黨內其他市議員都是力挺何志偉，且指挺白色力量不代表挺陳思宇，認為高嘉瑜所表達之意是要積極回應年輕人訴求。

媒體追問如何看柯文哲日前對美中台關係提出「強盜說」一事。鄭文燦表示，保護台灣、支持台灣的主要力量是來自美國，造成台灣安全受威脅、要改變台灣現狀的則是中國大陸，兩邊關係誰近誰遠，是分得很清楚，不論是擔任首都市長或其他重要職務都可了解，台灣可維持自由民主，是誰在幫我們。

鄭文燦還說，他認為柯文哲應該會修正，有時聽完柯文哲的話語，就知道柯文哲下一步會修正。

由於中國國民黨籍候選人陳炳甫日前與中央委員連勝文合拍影片並喊話只要得票超過5萬就要跳水。何志偉對此表示，自己今天掃街特別穿上划水衣，因為防水又保暖，且他剛好是扶植社子島划水盛事的靈魂人物，「我認為如果滑水、跳水真的以人民為中心，就不會做這麼滑稽的事情了」。

談到黨內評估勝選有望，何志偉則說，選舉要一票一票投進去，才有可能會贏，自己現在就是勤走基層，也感謝黨內前輩力挺，強調民進黨上下都團結，要外界別小看團結決心。

他也回應柯文哲質疑選舉找大咖助陣一事，對於無關政績和政見之事，他都不會回應，因為台灣不欠口水，並說柯文哲也選舉過，也期待能好好論述政績和政見，「我對您過去有這個同理心，期待您現在對我有此同理心」。（編輯：方沛清）1080121