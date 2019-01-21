宣傳深澳鐵道自行車 日星青木崇高擔綱拍片

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市為新興打卡熱點「深澳鐵道自行車(RailBike)」製作宣導影片，特別邀請日本藝人青木崇高擔綱演出，利用拍日劇空檔閃電來台48小時並完成拍攝，成功凸顯當地山海美景。

新北市政府觀光旅遊局表示，青木崇高與老婆優香是日本藝界知名銀色夫妻。據傳這次青木崇高爽快接拍，除了好友導演陳鈺杰力邀，自己很喜歡台灣，對於瑞芳九份更是念念不忘。

當天，青木崇高在近攝氏30度高溫汗流浹背穿西裝奔跑賣力演出，長達12小時以上拍攝毫無倦容；陳鈺杰繼操刀新北市歡樂耶誕城主題片後，這次邀請演員盧以恩以清純大學生形象出演，與青木崇高對戲毫不遜色、展現成熟魅力。

觀旅局表示，經由這次拍攝合作，青木崇高私下與劇組透露第一次來到深澳新景點，感受絕美山海景觀讓他心情絕佳，特別提及下次來台有機會一定要全程體驗深澳鐵道自行車及深澳灣附近景點。（編輯：李錫璋）1080121

新北市為新興打卡熱點「深澳鐵道自行車(RailBike)」打造主題影片，請來日本男星青木崇高（右）與台灣演員盧以恩（左）演出，兩人精彩對戲之餘，也成功突顯當地山海美景。（新北市觀旅局提供）中央社記者王鴻國 108年1月21日

新北市政府拍攝「深澳鐵道自行車(RailBike)」宣導影片，特別邀請日本男星青木崇高演出，拍攝當天青木崇高在近30度高溫下，穿著西裝賣力演出，毫無倦容。（新北市觀旅局提供）中央社記者王鴻國 108年1月21日