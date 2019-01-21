屏東飛夢林家園11名青少年 環島淨灘

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）安置青少年中輟生的屏東飛夢林家園，規劃家園裡的11名青少年環島淨灘，今天起環島5天，也進行定點太鼓快閃表演，除了讓青少年自我挑戰，也鼓勵他們回饋社會。

11名飛夢林家園7年級到9年級的園生，在屏東科技大學潮州扶青團團員的陪伴下，今天起到25日展開環島淨灘活動，今天先在雲林縣台西的夢幻沙灘淨灘，也到台中榮民總醫院的廣場快閃表演太鼓。

飛夢林家園主任羅汶欣說，飛夢林家園安置園生為屏東縣弱勢家庭中輟的學童，生活經驗因教養環境、經濟因素而有所受限，多數園生到9年級仍不擅長搭乘大眾運輸與轉乘工具。

羅汶欣表示，23日將安排這11名青少年從新北市至宜蘭縣，從買車票、問路到預算控管、各樣臨場問題，都由孩子當家作主，訓練他們的自主能力。

活動22日將在台中大甲松柏漁港北側海堤、新北市淡水區舊沙崙海水浴場淨灘，並在泰安或關西休息站快閃太鼓表演；24日在宜蘭外澳沙灘淨灘，在花蓮及台東各有太鼓快閃表演；25日在台東太平溪出海口淨灘。

7年級李姓學生表示，今天淨灘發現沙灘上有許多垃圾，沒想到沙灘垃圾這麼多，他們撿了許多垃圾讓清潔隊運走；9年級蘇姓學生說，今天很冷，沙灘風很大，但他越撿越開心。兩人都說，第一次在很多人的地方表演太鼓，一開始很緊張，但越表演也越開心。（編輯：翁翠萍）1080121