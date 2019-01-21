這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
從亞果出任務本尊 看伊朗人質危機背景
國際

從亞果出任務本尊 看伊朗人質危機背景

台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海
政治

台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望
國際

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東飛夢林家園11名青少年 環島淨灘

最新更新：2019/01/21 19:17

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）安置青少年中輟生的屏東飛夢林家園，規劃家園裡的11名青少年環島淨灘，今天起環島5天，也進行定點太鼓快閃表演，除了讓青少年自我挑戰，也鼓勵他們回饋社會。

11名飛夢林家園7年級到9年級的園生，在屏東科技大學潮州扶青團團員的陪伴下，今天起到25日展開環島淨灘活動，今天先在雲林縣台西的夢幻沙灘淨灘，也到台中榮民總醫院的廣場快閃表演太鼓。

飛夢林家園主任羅汶欣說，飛夢林家園安置園生為屏東縣弱勢家庭中輟的學童，生活經驗因教養環境、經濟因素而有所受限，多數園生到9年級仍不擅長搭乘大眾運輸與轉乘工具。

羅汶欣表示，23日將安排這11名青少年從新北市至宜蘭縣，從買車票、問路到預算控管、各樣臨場問題，都由孩子當家作主，訓練他們的自主能力。

活動22日將在台中大甲松柏漁港北側海堤、新北市淡水區舊沙崙海水浴場淨灘，並在泰安或關西休息站快閃太鼓表演；24日在宜蘭外澳沙灘淨灘，在花蓮及台東各有太鼓快閃表演；25日在台東太平溪出海口淨灘。

7年級李姓學生表示，今天淨灘發現沙灘上有許多垃圾，沒想到沙灘垃圾這麼多，他們撿了許多垃圾讓清潔隊運走；9年級蘇姓學生說，今天很冷，沙灘風很大，但他越撿越開心。兩人都說，第一次在很多人的地方表演太鼓，一開始很緊張，但越表演也越開心。（編輯：翁翠萍）1080121

地機族