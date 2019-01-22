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陳思宇：絕無雙重國籍

最新更新：2019/01/22 13:01
無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（中）22日由台北市長柯文哲的父親柯承發（前右）與母親何瑞英（前左）陪同，到太平市場掃街拜票，爭取支持。中央社記者施宗暉攝 108年1月22日
無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇（中）22日由台北市長柯文哲的父親柯承發（前右）與母親何瑞英（前左）陪同，到太平市場掃街拜票，爭取支持。中央社記者施宗暉攝 108年1月22日

（中央社記者梁珮綺台北22日電）無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇今天說，她是第一個站出來實踐白色力量價值的「柯家軍」，並指自己可自清，絕對沒有雙重國籍。

陳思宇父親、台北市議員陳建銘在臉書貼文，提及政治人物的國籍及桃園市長鄭文燦等人幫何志偉站台；何志偉今天上午受訪時拿出當兵時的照片，表示自己在美國出生，因對台灣有深厚感情，所以放棄美國籍，返台後當兵。

陳思宇上午與台北市長柯文哲父母柯承發、何瑞英到太平市場掃街，接受媒體訪問時表示，她出任觀傳局長時，曾寫下一份關於國籍的聲明書，「我可以自清的是，我絕對沒有雙重國籍」。

至於國民黨、民進黨屢有「大咖」分別輔選候選人陳炳甫與何志偉，陳思宇說，每個人都是她的大咖，但選舉應是拋出政見、爭取選民認同，才是最重要的。

何瑞英則笑說，陳思宇很認真、很打拚，又很努力，所以她趕緊來幫忙掃街，希望陳思宇能當選，替台北市民服務。

柯文哲則認為，「選舉是要選贏的，不是選輸的，盡力而為，剩下就交給選民評判」。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將在27日登場，5人投入選戰，藍綠白各推候選人，分別是陳炳甫、何志偉與陳思宇。（編輯：李亨山）1080122

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