拚觀光 旗津渡輪付現票價優惠3個月

（中央社記者王淑芬高雄22日電）配合旗津觀光發展，高雄市輪船公司今天公布自2月1日起，現金全票及機車運送原價新台幣40元降為30元，優惠期共3個月。

市府交通局長鄭永祥表示，市府會在優惠期結束後，視運量再決定是否繼續優惠。

高雄市輪船公司發布新聞稿指出，渡輪優惠活動是為配合旗津地區觀光發展、刺激旅遊消費及活絡旅遊環境。渡輪現金全票及機車運送，原價40元降為30元，持電子票證維持不變，即以5折優惠價計收20元、機車運送25元。

優惠票價自2月1日至4月30日止。鄭永祥表示，這項優惠是配合春節，以及2月底的228連假、4月份的清明假期等，盼為旗津帶來人更多觀光人潮。

交通局指出，會在優惠期結束後，就現金及電子票證載客量的增減及營運成本等效益做分析，做為後續票價調整及優惠方式的參考。

另外，交通局也答應和觀光局研擬如何將鼓山或旗津的商家消費結合渡輪做優惠，盼能激勵旗津觀光。

因應春節9天連假，輪船公司已完成所有船舶檢修並答應提升渡輪服務品質；輪船公司共有9艘渡輪提供3航線（旗鼓、前中、棧旗）服務。（編輯：陳俊碩）1080122