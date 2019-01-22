農曆春節將屆 台北花市：量價平穩

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北花市今天說，農曆春節將屆，為服務更多消費者，延續以往慣例，從31日至2月4日，連續5天開市，至於花卉價格部分，因今年為暖冬，花卉到貨量穩定，預期價格平穩、親民。

台北市市場處與台北花市舉辦「春節花卉推廣」記者會。台北花市宣布，為迎接農曆春節，提供消費者購買花卉需求，31日起至2月4日中午，連續5天不打烊。

台北花卉公司董事長李明聰致詞時說，因今年為暖冬，花卉產量多，預期價格應該會很親民，歡迎民眾到場採買。

台北花市表示，因今年天氣較為和煦，花卉產量跟品質都充裕，切花部分，農曆年前5天，到貨量約為102萬餘把，整體到貨量與去年持平；盆花方面，節前10天預估16.4萬餘盆。預期花卉價格持續平緩，批發售價也會與去年持平，無太大變化。

台北花市建議，民眾今年採購花卉時，可購買像百合、菊花、劍蘭、銀柳等切花；盆花部分則可採購蝴蝶蘭、鳳梨花、長壽花等。

台北花市表示，今年最大亮點就是在花市正門口打造「花卉福滿門」大型拱門，為服務消費者，今年承襲以往除夕前5天不打烊的傳統特色，更結合農特產品銷售通路，希望讓民眾可一併購買花卉及農產品。（編輯：李亨山）1080122