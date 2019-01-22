減債 高雄市府成立開源節流小組

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高市府財政局長李樑堅今天表示，市府實際及潛在負債約新台幣3299億元，並已成立「開源節流小組」，希望能改善市府財政體質。他說，日前「舉新債還舊債」還能選擇低利率。

李樑堅今天受訪表示，開源節流是很多縣市長就任後要共同推動的方向，有一定的債務結構存在，所以市府成立開源節流小組，財政結構好，公共建設才能推進，市長韓國瑜也有共識，不僅要行銷觀光還要招商引資。

財政局是在17日公告因應整理債務需要洽詢借款條件，要以一年期的方式短期借款266億元。不過這項公告隨即有網友貼文批評市府在大肆舉債。

李樑堅今天回應短期借貸公告是詢價，市府用公開的方式選擇用低利率舉新還舊，各企業都是這樣處理到期債務，市府不會增加新債。

有關市府對外表示，有約3300億元的負債，但是市府財政局網站公布到去年12月底的一年期以上未償債務餘額是2379億元。

財政部要求各縣市公布依規定要在網站公告的債務和實際舉債有差距，李樑堅說，除了未償債務餘額之外，市府還有基金借貸；基金是動態性債務，如果有賺錢或是自償就會挹注，兩者加計高雄市的實際負債、潛在債務是3299億元。（編輯：陳俊碩）1080122