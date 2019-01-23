過動兒畫出全國金牌 安置女童找到自信

苗栗縣天主教聖方濟育幼院7歲安置女童敏兒（化名）患有過動症，注意力不集中，唯有繪畫時特別專注，她參加以「春天」為主題的全國繪畫比賽，獲得金牌，用彩筆找到自信。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年1月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣天主教聖方濟育幼院7歲安置女童敏兒（化名），患有過動症，注意力不集中，唯有繪畫時特別專注，她以一幅「春天」主題畫作，獲全國繪畫金牌，用彩筆找到自信。

苗栗縣政府社會處今天指出，敏兒的父母皆因毒品案入獄，她出生不久即在寄養家庭輾轉生活，後來母親雖已出獄，但缺乏穩定經濟收入，無力照顧敏兒和5歲多的妹妹，因寄養家庭安置年限已屆滿，短期內又無法返家，考量敏兒姊妹年紀尚幼，107年7月轉介安置在財團法人天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖方濟育幼院至今。

聖方濟育幼院林姓社工告訴中央社記者，敏兒初到育幼院時很活潑，但話不多，經評估患有注意力不足過動症（ADHD），看書、寫功課常有注意力不集中問題，但是經過觀察，只要給她彩色筆、一張紙，就能靜下來畫畫，即使手上沾滿彩色漬痕也無所謂，甚至「糖果可以不吃，就是要畫畫」。

社工指出，學校導師發現敏兒在繪畫時的用色鮮明、多彩，選色也相當有主見，與育幼院積極引導，鼓勵她參財團法人台北市來春教育基金會舉辦的全國性繪畫比賽，果然展現繪畫潛力，榮獲混齡戊組金牌。

社工表示，繪畫比賽是以「春天」為主題，敏兒想到先前育幼院出遊到動物園的經驗，畫出保育員、社工、妹妹和另一名院童，隔著柵欄觀看大象、獅子等動物在綠意盎然的草地上休憩，色彩豐富而充滿童趣；而在獲獎後，女童對於繪畫顯得更具自信。

縣府社會處表示，縣內有2家立案的兒童及少年安置教養機構，為受虐及不幸弱勢兒少避風港，也是公部門重要後援，截至今年1月底止，安置個案共有26名兒少安置於機構內，最小年紀為2歲，最大為17歲，呼籲各界多給予愛和關懷，幫助弱勢兒少建立自信，找到夢想。（編輯：方沛清）1080123