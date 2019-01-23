台中市傳統藝術節 4大藝文中心春節同樂

（中央社記者郝雪卿台中23日電）「2019台中市傳統藝術節」將於2月7日到10日（大年初三到初六）在大墩文化中心等4大藝文中心登場，邀請40組表演團隊演出舞龍舞獅、戰鼓、掌中劇等傳統藝術。

台中市文化局今天在台灣大道市政大樓舉辦「2019台中市傳統藝術節」活動記者會，由台中市副市長楊瓊瓔、文化局代理局長張大春等人說明，包括葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心及大墩文化中心等，在傳統藝術節中除了安排傳統藝術演出外，還有創意市集、手作DIY及遊戲體驗。

楊瓊瓔表示，台中市傳統藝術節舉辦至今展現地方藝術之美，今年邀請40組國內優質團隊演出，一半以上是台中在地藝術團隊，活動期間4大藝文中心還準備了傳藝紅包發送給民眾，由於台中花博春節期間不打烊，歡迎全世界遊客利用春節連假，除了到藝文中心外，還可轉往花博3大展區，享受台中花藝之美。

張大春表示，市府從93年起舉辦傳統藝術節，鼓勵台中市在地優質團隊演出，每年在地團隊都佔演出團隊50%以上。今年邀請超過40組表演團隊及街頭藝人在葫蘆墩、港區、屯區及大墩等藝文中心接力匯演，各中心還規劃文創、童玩、民俗、輕食等市集及遊戲體驗，現場還準備傳藝紅包、打卡送好禮等活動，要讓大家歡喜過好年。（編輯：黃世雅/李錫璋）1080123