這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
專題／偏鄉兒科醫難尋 家長欠信任醫師好無奈
生活

專題／偏鄉兒科醫難尋 家長欠信任醫師好無奈

洋基終結者李維拉全票通過進名人堂 史上第一人
運動

洋基終結者李維拉全票通過進名人堂 史上第一人

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光
娛樂

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災
運動

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投春節關懷弱勢 席開20桌邀長輩圍爐

最新更新：2019/01/23 17:51
南投縣政府與竹山社區發展協會23日席開20桌邀請弱勢及獨居長輩圍爐，讓長輩提前感受年節氣氛，現場還有歌唱演出、年節物資發放。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年1月23日
南投縣政府與竹山社區發展協會23日席開20桌邀請弱勢及獨居長輩圍爐，讓長輩提前感受年節氣氛，現場還有歌唱演出、年節物資發放。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年1月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣政府與竹山社區發展協會今天席開20桌邀請200名弱勢及獨居長輩圍爐，讓長輩提前感受年節氣氛，現場還有歌唱演出、年節物資發放，展現政府與民間組織關懷弱勢之意。

這項「竹報平安慶團圓」圍爐活動今天在竹山鎮第一公有市場二樓舉行，邀請竹山鎮低收入戶、中低收入戶、弱勢家庭、獨居長者齊聚，席開20桌，讓參加者提前感受年節熱鬧氣氛。

南投縣政府祕書長洪瑞智由社會及勞動處長林志忠等人陪同前往關懷長輩，洪瑞智說，春節將至，縣府邀請200名弱勢民眾圍爐，使長輩感受年節氣息及溫馨關懷，也希望持續結合在地資源服務弱勢，將溫暖擴大到鄰里角落，關懷更多需要幫助家庭。

竹山社區發展協會理事長曾鈺琄說，為關懷弱勢家庭，社區舉辦圍爐饗宴，讓中低收入戶、邊緣戶、獨居老人走出住家、融入社會，增加社會參與機會，也祝福長輩未來一年快快樂樂。（編輯：翁翠萍）1080123

地機族