南投春節關懷弱勢 席開20桌邀長輩圍爐

南投縣政府與竹山社區發展協會23日席開20桌邀請弱勢及獨居長輩圍爐，讓長輩提前感受年節氣氛，現場還有歌唱演出、年節物資發放。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年1月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣政府與竹山社區發展協會今天席開20桌邀請200名弱勢及獨居長輩圍爐，讓長輩提前感受年節氣氛，現場還有歌唱演出、年節物資發放，展現政府與民間組織關懷弱勢之意。

這項「竹報平安慶團圓」圍爐活動今天在竹山鎮第一公有市場二樓舉行，邀請竹山鎮低收入戶、中低收入戶、弱勢家庭、獨居長者齊聚，席開20桌，讓參加者提前感受年節熱鬧氣氛。

南投縣政府祕書長洪瑞智由社會及勞動處長林志忠等人陪同前往關懷長輩，洪瑞智說，春節將至，縣府邀請200名弱勢民眾圍爐，使長輩感受年節氣息及溫馨關懷，也希望持續結合在地資源服務弱勢，將溫暖擴大到鄰里角落，關懷更多需要幫助家庭。

竹山社區發展協會理事長曾鈺琄說，為關懷弱勢家庭，社區舉辦圍爐饗宴，讓中低收入戶、邊緣戶、獨居老人走出住家、融入社會，增加社會參與機會，也祝福長輩未來一年快快樂樂。（編輯：翁翠萍）1080123