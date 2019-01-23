立委官員會勘淡江大橋 春節後動土開工

（中央社記者王鴻國新北23日電）立委呂孫綾今天邀交通部次長王國材、公路總局長陳彥伯等人會勘歷經7次流標的淡江大橋開工動土的準備作業情形，確定春節農曆過年後將可動土開工。

淡江大橋連接淡水與八里兩端，除了能減少15公里路程、節省半小時往來時間，更能大大紓解淡水台2線近3成的車流量，還可以從南接林口，藉由61線西濱快速道路，直接串連將林口工業區及八里台北港的物流，未來透過淡江大橋直接導入淡水、北海岸地區，帶動整體區域的工商業與休閒觀光產業。

呂孫綾表示，淡江大橋自提出興建計畫後，歷任中央、地方各首長已討論多年，每到選舉才會被提出來，更被各界譏為「選舉橋」歷經7次流標終完成招標。

她表示，因為淡江大橋為台灣指標性的工程，採國際競圖由世界知名的Zaha Hadid建築師事務所聯合團隊得標，考量工程難度、因應地方需求擴增自行車與人行道橋面，以及耐久性與物價上揚等等因素，交通部、營建署與新北市政府三方協調經費分攤到位，終於在去年獲國發會審議通過及行政院核定，讓淡江大橋的選舉浮橋終於成功的浮起來了。

陳彥伯說，工程預計農曆過年後的2月23日開工，屆時將邀總統蔡英文及行政院長蘇貞昌出席主持動工典禮，工程經費新台幣124.9億多元，預計2024年9月23日完工，完工後將是全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。

交通部表示，將於1月28、30日在淡水、八里舉辦說明會，說明溝通、收集民意及確保漁民的權益與安全，期待讓淡江大橋的工程能夠順利完工，成為北台灣嶄新具有國際象徵的地標。（編輯：李錫璋）1080123