春節將屆 用愛心幫助弱勢家庭過好年

春節將屆，各界愛心湧向澎湖。台灣世界展望會與全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同攜手合作「台灣離島助學行動」，23日帶著15戶關懷弱勢家庭一起至全聯採購年貨，讓他們可以安心過好年。中央社 108年1月23日

（中央社澎湖縣23日電）春節將屆，南投澎湖灣時尚婚宴會館總經理郭春桂今天跨海送暖，邀請澎湖家扶小朋友圍爐；世界展望會「離島助學行動」則帶著15戶關懷弱勢家庭至全聯採購年貨，讓他們溫暖、安心過好年。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，展望會在澎湖約600位的弱勢兒童，今天在與全聯關懷澎湖弱勢兒童教育需求下，安排長期受關懷的15戶弱勢家庭到澎湖新店全聯採購年貨，每戶有新台幣2000元的購物金，依年節所需採購民生用品，安心過個好年。

嫁到山城南投，以澎湖灣命名的「澎湖灣時尚婚宴會館」總經理郭春桂，今晚也專程自南投趕來，為家扶的小朋友送暖，提前為小朋友舉辦送暖愛心圍爐，小朋友也大聲向父母說出愛與祝福的話，並致贈精美禮品，讓小朋友吃飽又有拿，滿滿幸福。

澎湖孩子郭春桂對故鄉有著深厚的感情，除了經營的時尚婚宴會館取名「澎湖灣」外，在事業有成，更以行動回饋鄉里，也期盼各界善心人士有錢出錢有力出力來協助弱勢。

澎湖家扶主任蕭舜鴻表示，澎湖家扶委員還致贈每位小朋友200元禮券，連餐廳老板也都免費送飲料，台灣房屋林福瑞則送每位小朋友一個紅包，小朋友都非常開心。（編輯：黃世雅、孫承武）1080123