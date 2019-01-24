服裝品牌贈提貨券 助400家扶兒少添新衣

服飾品牌NET捐贈愛心提貨券給南投家扶中心，400名兒童與少年各可分配新台幣2000元提貨券添購新衣，家扶中心24日與家長陪兒少到門市選購。（南投家扶中心提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 108年1月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）服飾品牌NET捐贈愛心提貨券給南投家扶中心，嘉惠400名弱勢兒少，業者今天封館邀兒少到店選購，很久沒買新衣的孩童難掩興奮表情，眾人穿梭挑選，氣氛溫馨又熱絡。

服飾品牌NET主富服裝股份有限公司去年底捐贈愛心提貨券新台幣80萬元面額給南投家扶中心，400名兒童與少年各可分配2000元提貨券添購新衣，家扶中心今天與家長陪兒少到門市選購，有些孩童很久沒買新衣服，忍不住雀躍心情，現場氣氛溫馨。

就讀國小三年級的小哲（化名）出身隔代家庭，由祖母照顧長大，但祖母年紀大且身體健康較不穩定，家中生計只能依靠祖母微薄工作收入及社會福利補助，正值發育期的小哲成長快，衣物很快就不合身，但因家庭經濟負擔大，已經很久沒買新衣服。

這次愛心提貨券善舉讓小哲祖孫相當感恩，南投家扶中心主任魏季李說，祖孫生活雖然辛苦，但對於社會善心與溫情仍感激在心頭，也特別感謝NET公司善舉，在寒冬注入貼心暖流。

魏季李表示，感謝NET公司提供愛心提貨券幫助弱勢家庭，多年善心舉動讓受助家庭感到相當窩心，相信孩子們不僅身體可以穿得暖，心也能感受社會滿滿溫情，也感謝NET南投一店提早營業，讓家扶兒少包館盡情選購，也盼社會共同陪伴弱勢兒少成長茁壯。（編輯：陳俊碩）1080124