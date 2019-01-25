北市立委補選 卓榮泰羅文嘉陪何志偉路口拜票

（中央社記者劉建邦台北25日電）民進黨台北市立委補選候選人何志偉今天在黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等人陪同下在路口拜票。卓榮泰說，全力協助何志偉，這一席立委補選很重要，補選後將展開黨內部人事調整。

何志偉在卓榮泰、羅文嘉及多名黨籍台北市議員陪同下在重慶北路二段路口拜票。巧的是，無黨籍立委補選候選人陳思宇一早也現身在同路口，形成兩名候選人在同個路口拜票，間接提升選舉熱度。

卓榮泰受訪表示，民進黨已徵召何志偉參加立委補選，會全力協助何志偉，他看到許多黨籍市議員皆出席力挺，他感到很欣慰，也意味著民進黨團結。

他說，希望透過立委補選讓人民知道民進黨已在改變、檢討，也希望市民能給予民進黨肯定，此外，立委補選後，將展開黨內部人事調整，黨的改造目前是逐步向前走。

何志偉被媒體詢問關於陳思宇在同路口拜票時表示，今天感謝許多議員現身幫他加油，站路口拜票是很接地氣的事，他目前就是專心聆聽基層聲音。

何志偉說，至於對手選舉策略就不予回應，選舉還是要回歸到讓選民知道候選人過去政績和未來政見，也呼籲在選舉最後幾天，選民應該理性，所有選舉都應該以基層為中心，這樣才是候選人的本心。

陳思宇受訪時被問及是否刻意安排跟對手同樣行程時表示，她原本就規劃站路口拜票，這也是她每天行程，最期待還是希望獲得民眾認同，而不是只會找大咖助陣。

媒體詢問，對手有大咖相挺是否感到壓力。陳思宇說，這就是政黨政治，她沒黨主席、議員等人輪番助陣，且對手都以總統級規格助選，就算她沒大咖相挺，仍會努力勤走基層。記者問及昨天競選團隊成員把對手行程貼至媒體群組的看法，對此，陳思宇表示，她不清楚，且沒看到這樣的狀況。（編輯：管中維）1080125