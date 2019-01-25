就職高雄市長滿月 韓國瑜覺得老很多

高雄市長韓國瑜25日就職滿月，他下午頭戴財神爺官帽受訪表示，覺得自己這一個月來老很多，臉上皺紋也比以前多許多。中央社記者程啟峰高雄攝 108年1月25日

（中央社記者程啟峰高雄25日電）高雄市長韓國瑜今天就職滿月，韓國瑜的妻子李佳芬給他打了「100分加N」；韓國瑜則說，妻子打的分數不算；他不給自己打分數，但覺得自己這一個月來老很多。

李佳芬上午至高雄長庚醫院出席「心療癒藝術饗宴」開幕記者會，適逢韓國瑜就任市長滿月，面對媒體問會給韓打幾分，她認為，「他一直都很認真、很用心，當然是絕對超過滿分，分數要打100分加N」。

韓國瑜下午在高市府出席全球華人青馬影展文化藝術基金會主辦的「與〝雄〞同行：城市行銷手機短拍大賽」記者會後，特別頭戴財神爺官帽受訪，面對媒體提問市長就職滿月打幾分，他則表示，妻子打的分數不算；他不給自己打分數，但覺得自己這一個月來老很多，臉上皺紋也比以前多許多。

韓國瑜表示，這一個月來，相信大家都可感受到高雄欣欣向榮，小老百姓在生活上應也有感，包括計程車、餐飲業、夜市、農漁民等庶民經濟有沒有改善，大家都可看得很清楚，部分高雄區域立委也在發「市政府的紅包」，這是他們聽到一些民意，回應民眾想過好日子的期待。

韓國瑜又說，他覺得「韓流」沒這麼偉大，這是因為大家都想過好日子，期待發大財。他會把大家的期待放到肩膀上，帶著整個市府團隊往前，繼續衝經濟。

韓國瑜同時釋出高雄經濟利多，他指出，最近有個回收輪胎大廠準備要來高雄投資新台幣15億元，這個外商公司與兩家國內上市公司準備要在南台灣設廠，左看右看後決定落腳高雄。

他說，業者看好高雄未來經濟起飛榮景，他們希望設廠蒐集廢輪胎再轉化為有用物質，需要20公頃土地，由於不會對環境造成汙染，業者又願意投資，他相當歡迎，不過，礙於商業機密，他不便公布業者身分。

韓國瑜又表示，90幾歲的導演李行近期將帶著6、70歲的徒弟南下高雄拍片取景，希望他們能結合這次參賽的年輕網紅攜手挖掘高雄之美，一起行銷高雄。

不過，韓國瑜感慨高雄因沒有一個像樣的現代化國際機場，發展受到限制；他說，最近F1賽車國際賽原本有意來高雄舉辦，後來因高雄機場停不下波音747空中巴士等大飛機，賽車運不進來而作罷。（編輯：陳俊碩）1080125