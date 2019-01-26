陳思宇：大咖助陣 補選投票率恐創新高

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市立委補選投票在即，無黨籍候選人陳思宇今天指出，在這次選舉中，看到總統、前總統等很多藍綠大咖為了一席立委助陣，認為投票率應是史上最高一次的立委補選。

陳思宇上午到台北市太平市場掃街、尋求支持，受訪時表示，這次選舉非常熱鬧，不會有投票率過低問題，因為藍綠大咖為了一席立委站台，所以投票率應該會史上最高，而她希望能在最後一刻突圍，拿下最終勝利。

蘋果日報報導，台北市長柯文哲幕僚認為陳思宇選得辛苦，主要是無法複製模式，加上選舉時屢屢攻擊對手，與柯文哲不用負面文宣打選戰不同，自然讓支持者卻步。

對此，陳思宇說，地方性選舉與首長選舉層級不一樣，陸戰、空戰都有不同作法，「我們是全力以赴」，強調自己是背負使命感參選，努力追隨柯文哲進步價值的腳步。

她表示，選舉時有很多傳言、謠言，甚至是中傷，例如有民眾問她，其他競選團隊說她選過市議員，卻又再選立委，「明天就要投票了，卻有這種意圖使人不當選的說法，我會保留最終法律追訴權」。

陳思宇也質疑民進黨候選人何志偉的放棄國籍聲明書真偽，指何志偉公布的聲明書與參選市議員時的不同，且上面沒有鋼印、沒有正式核准日期，要求何志偉應出面向選民說清楚。

此外，陳思宇指出，自己在選舉花費上公開透明，要求何志偉與國民黨候選人陳炳甫也應該公開。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選明天投票，共5人投入選戰，藍綠白各推人參選，分別是陳炳甫、何志偉與陳思宇。（編輯：戴光育）1080126