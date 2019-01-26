九份老街停車爆糾紛 業者遭罰1.5萬元

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市九份私人停車場爆發停車糾紛，市政府交通局今天下午表示，已經在24日前往稽查發現停車場業者未依「停車場法」第25條規定清楚公告收費費率，處罰新台幣1萬5000元。

蘋果日報今天報導，一對夫妻日前開車前往知名景點九份觀光區遊玩，控訴在老街口停車時與業者講定收費「每次200元」，直到離開卻變成「1小時200元」。

不過，遭指控的九份老街口停車業者反駁說，客人在停車時，員工針對停車價格都會講得很清楚，消費者不應該隨意在臉書上放話，嚴重影響停車場，卻又提不出證據。

新北市府交通局停車管理科長吳政諺今天下午受訪表示，看見消費者在臉書的投訴內容，24日前往九份老街口停車場稽查，發現業者沒有停車費率的任何標示。

吳政諺說，這家業者並未取得「停車場營業登記證」，屬無證非法營業。依據停車場法規定，未充分告知停車收費費率，可處以新台幣3000元至1萬5000元。

交通局表示，由於業者已是第四次遭查獲，這次違反規定，處以最高1萬5000元罰鍰，並責令限期改正。至於停車消費糾紛，應從消保單位尋求自己的權益。（編輯：翁翠萍）1080126