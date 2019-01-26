幫陳思宇站台 柯文哲：台灣走向美好的開始

台北市立委補選27日將投票，無黨籍候選人陳思宇26日晚間在士林紙廠前舉辦選前之夜，在台上發表短講時，數度哽咽、落淚。中央社記者梁珮綺攝 108年1月26日

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市立委補選明天投票，無黨籍候選人陳思宇今晚在士林紙廠前舉辦選前之夜，台北市長柯文哲到場相挺，表示不只是陳思宇個人的選舉，也是讓台灣走向美好一小步的開始。

陳思宇晚間7時在士林紙廠前的停車場舉辦選前之夜，由歌手白芯羽、賴銘偉開唱拉開序幕，親民黨市議員黃珊珊也前往，表達支持。

陳思宇上台發表短講時，數度講到哽咽、落淚，表示這場選舉是她人生中很大的挑戰，因為從她答應柯文哲、接下這個任務以來，一直抱著很大的希望，並相信自己能做到，卻發現過程中承受各種不同言語打擊，甚至是網路霸凌，「那一刻開始，我有一點懷疑人生，甚至還在家裡跟我爸媽鬧了一下脾氣」。

陳思宇說，很多人覺得她是政二代，「我也真的是政二代」，但許多發生在她身上的事情都是挑戰，像是去年在2018台北燈節開始前夕接下觀傳局長一職等等，而她做得很好，創下台北燈節有350萬人次參與佳績。

陳思宇表示，她之所以要站出來，是想替新的政治文化建立標準，反而當她大聲說自己公開透明時，總是有人質疑她批評對手，「難道公開透明不是最基本的原則嗎？為什麼每個質疑別人都覺得是攻擊？」認為遭受質疑時應把問題講清楚，而非認為他人在抹黑。

柯文哲則說，民進黨中央黨部的「清廉勤政愛鄉土」應改為「清廉勤政愛民」，因為政治要落實在人民生活的每一天，讓人民過好一點的生活，所以選舉要選賢與能，意識形態不太重要。

他並給陳思宇高度肯定，表示陳思宇在市府任職以來，做事認真，品行端正，而他也認識民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫，3人當中，他能保證陳思宇是比較好的。

柯文哲說，這場選舉不是陳思宇個人的選舉，而是改變台灣的一小步，「雖然是小小改變，但是差之毫釐、失之千里」。他說，希望台灣可以走向一個更好的未來，留下更好的台北給下一代，努力掙脫過去把台灣搞垮的藍綠惡鬥。

他強調，明天的選舉，是台灣走向美好未來一小步的開始。

柯文哲表示，他常常提的超越藍綠，並不是要消滅藍綠，而是要讓藍綠在台灣社會和平相處，無論是去中還是去蔣，只要把人民福祉作為最重要思考，藍綠之間就不會有太大爭執。

陳思宇的父親、市議員陳建銘則說，國民黨與民進黨用傳統方式打選戰，根本不曉得民眾需求，而白色力量是不分黨派的，如他的妹妹是民進黨籍、而他待過國民黨、民進黨、台灣團結聯盟，家庭多元。

陳建銘說，寄望於傳統人物，改革會受挫，呼籲選民明天投給陳思宇，因為安居樂業不分黨派。（編輯：黃于）1080126

台北市立委補選投票前夜，無黨籍候選人陳思宇（右2）26日晚間在士林紙廠前舉辦選前之夜，台北市長柯文哲（左2）現身相挺，呼籲選民票投陳思宇。中央社記者梁珮綺攝 108年1月26日