防救災不出差錯 高雄市結合科技購無人機

（中央社記者王淑芬高雄28日電）工廠防災救災是確保生命財產重要的一環，高雄市消防局今天在螺絲工廠舉辦防救災演練，市長韓國瑜要求防救災不能出差錯，允諾添購科技設備無人機運用於救災。

高雄市消防局代理局長黃江祥受訪表示，將儘快規劃並以預備金添購無人飛機用於防救災工作，讓防救災設備及效率更佳。

因應春節工安及防災準備，消防局結合螺絲業者在岡山芳生螺絲工廠舉辦消防演練，市長韓國瑜及副市長李四川全程參與，並要求消防人員在未來的防救災工作千萬不能出差錯，他會很重視。

他說，在先進國家警察薪水如果是100，消防人員要120，因為消防人員和災難在一起，他很重視防救災工作；如果是不應該發生的災情及工安發生了，該救災未做到，「消防單位就該打屁股、就是不及格」。

他指出，目前還沒有無人機用於防救災工作，要求要有無人機，允諾用預備金添購，有助於加速找到災情的細節，未來高雄市的防救災要運用科技設備，籲消防單位紮實的做好防救災。

今天演練救災模擬過程很逼真，從工廠通報起火點開始，流程包括人員疏散、火勢擴大無法控制到消防車增援、人員失聯、雲梯車高空救難、建物倒塌等，現場一度濃煙密佈。值得一提的是還出動「多功能指揮平台車」結合資、通訊設備，操作空拍機即時監控救災，強化應變能力。（編輯：方沛清）1080128

高雄市消防局28日在螺絲工廠舉辦防救災演練，從工廠通報起火點開始，流程包括人員疏散、火勢擴大無法控制到消防車增援等，盼確保防救災過程零失誤。中央社記者王淑芬攝 108年1月28日

高雄市消防局28日在螺絲工廠舉辦防救災演練，流程包括起火通報、人員疏散、雲梯車高空救難、建物倒塌等，強化救災應變能力。中央社記者王淑芬攝 108年1月28日