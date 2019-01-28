小學生前進日本 體驗台日文化大不同

台中市太平國小學生前往日本關西大學初等部交流參訪，和日本小學生一起用餐，體驗日本小學一日生活。（太平國小提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市太平國小與日本關西大學初等部，歷經2年視訊交流，雙方認識彼此日常文化，日前22位太平國小師生飛往日本交流參訪，深入體驗日本文化，拓展國際視野。

太平國小校長余益興今天接受中央社記者訪問表示，2年前，兩校透過定時的跨國視訊交流，學生們交換雙方學校的文化、飲食、語言、服飾、交通的知識，在空中建立了良好互動關係，學生們也約好一定要見面。

余益興指出，1月初，太平國小22位師生啟程前往日本關西大學初等部進行教育參訪，台灣學生們跟隨日本學生共學，一起用餐、一起遊戲，學習摺紙藝術，日本在地文化特色賓果遊戲，雙方以簡單的英文、日語溝通，台灣小學生體驗日本小學生的一日生活。

太平國小學生張宏宇表示，這次的日本交流，印象最深刻的是和日本小學生一起上體育課，緊張好玩的課程，語言不再是問題。

學生郭欣璇指出，日本小學生即使面對一個陌生人，仍是熱情的打招呼，也會主動介紹學校，雖然語言不通，但用微笑就能表達自己的想法。

余益興表示，透過國際交流參訪行程，拓展師生國際視野，學生們體驗異國文化跳脫課本，藉由國際教育加強語言能力，也藉著雙方在日常生活上的不同行為，讓學生學習體會各種文化的差異。（編輯：卞金峰）1080128