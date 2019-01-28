何志偉勝選謝票 要努力贏得民心

民進黨籍台北市立委補選當選人何志偉（圖）28日上午在大同區車隊掃街向民眾謝票，並鞠躬致意。中央社記者吳家昇攝 108年1月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日）台北市第二選區立委補選一席由民進黨何志偉拿下，他今天謝票受訪表示，這次勝選並沒有很高興，還有許多可檢討、努力之處，未來會更努力打拚和謹言慎行，以贏得民心。

何志偉上午到大同區進行車隊掃街謝票，媒體聯訪詢問如何看競爭對手陳思宇的父親、也是台北市議員陳建銘昨天說女兒落選想罵髒話，還嗆說選舉真的臉皮要夠厚、心要夠黑、錢要夠多。

何志偉表示，過去種種猶如昨日死，未來要好好做事和努力，並認為台灣四面都是海水，口水也不少，但欠缺努力的汗水，溫暖的力量會從自己做起。

「選舉一定會有些摩擦，過去的就讓它過去」，何志偉說，會給予彼此祝福，但提到骯髒選舉有太多例子可舉，像是雙重國籍事件來說，自己數年前就已放棄美國籍，認為沒有的東西就不用再討論。

媒體追問何志偉擔任北市議員時和台北市長柯文哲交情不錯，這次選舉卻遭抹黑。他表示，只要在對的公共事務上，對的事情還是會幫忙，並指網路政治新聞的留言多酸言和謾罵，認為對身邊政治人物除強烈監督外，在做對的時候也要給予肯定，自己也會珍惜不同黨派的政治人物。

何志偉說，自己勝選後並沒有很高興，也能夠理解敗選者的心情，因為自己曾經歷過，希望未來有機會一起握手、一起為台灣努力，也感謝所有候選人和對手，這些都是他生命成長歷程的鏡子，

根據中選會資料顯示，何志偉這次在台北市第二選區得票率47.76%，較2016年同黨的姚文智59.29%要少12個百分點，而陳思宇得票率為11.99%。

對此，何志偉表示，這次嚴格算起來少約9000票，此數字雖不足以當選一席市議員，但仍有許多可檢討、努力之處，勝選後要努力贏得民心。

他也提到，總統蔡英文的幕僚昨晚有致電說加油、辛苦了，面對未來有更多責任賦予，會更謹言慎行和用心。（編輯：方沛清）1080128

民進黨籍台北市立委補選當選人何志偉（圖）28日上午在大同區以車隊掃街方式，向民眾謝票。中央社記者吳家昇攝 108年1月28日

民進黨籍台北市立委補選當選人何志偉（圖）28日上午在大同區車隊掃街謝票，親切向民眾揮手致意。中央社記者吳家昇攝 108年1月28日