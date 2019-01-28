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減量移動污染源 高市拚提升公車運輸量

最新更新：2019/01/28 17:34

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市公共運輸使用率近9%，高雄市交通局長鄭永祥今天說，初期以提升公車5%的搭乘率為目標，並鼓勵客運業者將燃油公車汰換為電動公車以減量污染源。

高雄市有多元交通工具，從捷運、輕軌、公車、渡輪到公車式小黃服務，不過目前的公共運輸使用率約9%。鄭永祥受訪表示，以公車每日運量15萬人次為例，規劃近程要提升5%使用率，盼每天的運量可以逾15萬7500人次。

至於如何拚運量，交通局著手檢討公車路網、增闢路線、班距次數，繼續延續一日兩段公車吃到飽的搭乘優惠。

他表示，減少自有交通工具的使用率也能降低空氣污染，市府會鼓勵客運業者將燃油公車汰換為電動公車，有助於降低污染。

為免輕軌二階部分路段影響既有交通，市長韓國瑜上任後暫緩爭議路段施工，盼綜合民意後再做決定。鄭永祥表示，或許可以透過專業技術克服可能的交通瓶頸，不過恐有其侷限性，他說任何方案都要能被使用者接受最重要。

紓解春節期間觀光熱區交通壅塞，交通局將透過智慧運輸系統呈現即時路況並提醒用路人改道，以免影響車流及行車時間。

高雄市交通局有即時交通資訊專區，供民眾出門前上網查詢景點路況，以節省用路時間。（編輯：吳佳穎）1080128

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