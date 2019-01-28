走春高雄路徑不打結 掌握交管疏導

（中央社記者王淑芬高雄28日電）春節9天連假要返鄉或計畫到高雄旅遊的民眾，務必掌握高雄市的路徑管制及交通疏導計畫，包括除夕到初三免路邊停車費，部分時段管制，及限制遊客騎乘燃油機車乘渡輪等。

高雄市交通局為紓解春節9天連續假期各觀光景點交通，擬訂春節疏導計畫，鼓勵有計畫到高雄的遊客或出遊的民眾，透過即時交通資訊網站的「春節交通資訊專區」，出門前先上網查詢路況以節省交通時間。

交通局今天發布新聞稿指出，9天連假，高雄市的公有路邊及路外平面停車場，從除夕到初三暫停收費4天。春節期間計程車費率自2月1日零時起至2月10日24時止，全天按表計費（春節加成新台幣50元已計入）。

交通局並針對春節連假高雄市各大觀光景點，含西子灣、哈瑪星、駁二特區等車多易壅塞路段提出交通疏運計畫。

交通管制部分，駁二特區周邊大勇路部分路段實施行人徒步，旗津地區道路實施2階段交管，還有旗津到鼓山的渡輪航線，於連假期間有管制遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪的時段，請遊客務必遵守配合。

連假期間景點易有交通壅塞，交通局呼籲民眾多利用大眾運輸工具，並掌握即時路況。（編輯：黃世雅）1080128