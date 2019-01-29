朱立倫體驗打保齡球 看準目標抓住方向

（中央社記者黃旭昇新北29日電）前新北市長朱立倫今天陪立委補選參選人鄭世維打保齡球，他說，打保齡球的訣竅就是看準目標、抓住方向。至於總統選舉黨內初選，最重要是選出符合民意的參選人，以爭取勝選。

記者提問朱立倫，對國民黨內被認為有意參選總統或搭配人選的看法，朱立倫說，韓國瑜是國民黨最優秀的市長之一，最近招商力拚經濟做好市政，也整理道路坑洞讓市民有感，這些都是要讓民眾安居樂業。

至於黨主席吳敦義領導大家為2020年總統選舉努力，也為立委選舉努力，吳敦義的努力是必然的。他自己與前立法院長王金平的互動也很好。

朱立倫說，各界時常做民意調查，他在各項的民調上與台北市長柯文哲互有消長，也佩服柯文哲受到年輕世代歡迎。

他說，相信國民黨對總統選舉有全盤規劃，提名是過程不是目的，是要選出符合民意、能爭取勝選的人選，以全黨團結贏得選舉，不要因為競爭卻不團結。

對於民進黨在總統選舉策略的看法，朱立倫說，不管民進黨的選舉方法與期待的選舉方式，民進黨總歸還是要把自己做好，執政黨要把台灣經濟與兩岸關係做好，讓民眾過好日子是最主要的責任。

朱立倫說，民進黨要符合民眾的期待，且兩岸要交流，要堅持中華民國民主自由的立場，這些很重要。他強調，兩岸要相互尊重「求同尊異」，不只「求同存異」，就是要尊重中華民國存在的事實，要尊重台灣的民主自由，並維護兩岸和平。

朱立倫今天到新北市三重區，與三重立委補選國民黨籍參選人鄭世維一起打保齡球，並舉行網路直播。這是朱立倫首度打保齡球，他說，以往都是打免花錢的棒球，在教練指導後，他瞭解打保齡球的訣竅是「看準目標、抓住方向」。

朱立倫說，過去在果菜的運銷上，台北有韓國瑜擔任北農總經理、新北有鄭世維擔任三重果菜公司副總經理，當時雙北合作密切很好，相信將來若鄭世維當立委，也一定很稱職。

鄭世維表示，韓國瑜很優秀，若賣菜郎可以幫賣菜郎助選，一定大大加分。即使對手民進黨余天的知名度高，且有大咖助選，但他也請主席吳敦義、前主席朱立倫、前總統馬英九助選，甚至也可能邀請韓國瑜北上助選。（編輯：方沛清）1080129