斗六棒球場委外營運 張麗善廖了以簽約

雲林縣長張麗善（右2）、運動家育樂有限公司董事長廖了以（左2）29日在雲林縣水情中心舉行記者會，簽署斗六棒球場委外營運管理合約。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月29日

（中央社記者江俊亮雲林縣29日電）斗六棒球場自民國94年啟用以來，有4次徵求民間參與投資經營，但都乏人問津，今天由縣長張麗善與運動家育樂有限公司董事長廖了以簽約，將委外營運管理5年。

簽約儀式在雲林縣政府水情中心舉行，由雲林縣體育會理事長郭志恆、縣議員林岳璋、廖郁賢等人見證，希望公私部門攜手合作，共創多贏局面。

張麗善表示，占地約9.5公頃的斗六棒球場，是國內第14座棒球場，座位可容納1萬5000人，設有雙層看台。自民國94年9月11日完工啟用至今，曾辦理徵求民間參與投資經營（ROT）專案，但4次公告未果。

她說，縣府每年挹注新台幣近千萬元維持場館運作，為了吸引廠商進駐投資經營，向中央政府爭取新台幣6000萬元補助進行內部整修，日前辦理OT案委託民間營運管理，由運動家育樂有限公司得標。

張麗善表示，斗六棒球場將委外營運管理5年，簽約後，縣府每年除可撙節約1000萬元球場基本維護管理費用外，並可取得45萬元權利金，期待運動家公司進駐後，能提供不同以往的運動空間及賽事觀賞體驗。

廖了以指出，他過去帶領運動家成棒隊到斗六比賽時，都非常興奮與期待，球隊也在斗六棒球場拿到第一座總冠軍，因此對斗六棒球場有相當深厚的感情，未來將強化硬體設備及落實運動人才培育，讓球場經營管理達到最高效益。（編輯：吳佳穎）1080129