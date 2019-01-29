中市府稽查年貨大街 商品標示不足要求改善

春節前年貨大街陸續開張，台中市法制局消保官等單位29日下午到天津年貨大街展開聯合稽查，發現有進口糖果沒有中文標示，還有應冷藏的商品放在常溫攤位上，當場要求改善。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）春節前年貨大街陸續開張，台中市法制局消保官等單位今天下午到天津年貨大街展開聯合稽查，發現有應冷藏保存的食品直接放在常溫攤位上販售，還有進口糖果沒有中文標示。

為了讓民眾安心採買年貨，消保官、經濟發展局、消防局、食品安全處、台中市警察局第二分局與經濟部標準局等單位，下午前往天津年貨大街展開聯合稽查。

法制局長李善植表示，這次稽查沒有發現過期食品，但發現有應冷藏保存的食品直接放置在常溫攤位上販售；另發現進口糖果沒有中文標示，還有部分商品沒有標示材質、製造商等資料，當場要求改善，無法當場改善者則要求商品先下架。

因曾有商圈發生氣爆意外，市府表示，消防局人員對於現場攤商的桶裝瓦斯數量及滅火器也加強稽查，現場發現5具滅火器壓力不足，已請攤商立即更換。

李善植提醒消費者，購買年貨時，避免購買沒有中文標示或標示不全的產品，年貨的製造來源、保存期限、保存方法、價格及退貨條件等應探詢清楚，避免購買來路不明的食品，購買時也應請業者提供購買發票或收據作為佐證。（編輯：翁翠萍）1080129