嘉義布袋廢鹽灘 野放台灣第84隻黑面琵鷺

（中央社記者江俊亮嘉義縣31日電）嘉義縣布袋鎮第九區廢鹽灘，本月19日發現一隻虛弱軟腳的黑面琵鷺，經送醫救治後，已恢復健康，今天原地野放，成為台灣野放的第84隻黑面琵鷺。

負責野放的嘉義縣長翁章梁表示，這隻黑面琵鷺是由東海大學蔣姓保育調查人員發現，當時立刻連繫台南市野鳥學會，將黑面琵鷺送到台南市慈愛動物醫院救治，同時通知縣府農業處與家畜疾病防治中心。

翁章梁指出，由於黑面琵鷺是全球瀕危鳥類，也是溼地的代表性物種，因此縣府立即啟動鳥類救傷應變機制，密切注意後續狀況；經醫療團細心照護下，這隻黑面琵鷺已可站立、食用活魚，獸醫師評估可以野放。

中華民國野鳥學會常務理事郭東輝指出，這隻黑面琵鷺雙腳綁上俗稱「繫放」的鳥類環志及色環，藍底白字的Ｔ84繫放，Ｔ代表台灣，84代表野放排序，也就是台灣野放的第84隻黑面琵鷺，可供國際搜集研究遷徙路線、繁殖、分類數據等資料。

郭東輝表示，黑面琵鷺繫放採「國碼、數字」及「色環」做為區別，國碼為：台灣Ｔ、中國大陸Ｃ、韓國Ｋ、日本Ｊ、香港Ａ、俄羅斯Ｒ等。其中以韓國繫放的黑面琵鷺數量最多，目前累計繫放487隻。

他說，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑面琵鷺族群，僅次於台南七股，是黑面琵鷺在台灣的第二大棲地。台灣迄今繫放的84隻黑面琵鷺，分別為計畫性、受傷治癒及染肉毒桿菌脫險個案。

翁章梁與郭東輝等人一起打開鳥籠後，黑面琵鷺慢慢走出鳥籠，並未立即飛走，且在附近「散步」、覓食。野放約半小時後，有一隻黑色野狗突然掩至，迅速撲向黑面琵鷺，所幸黑面琵鷺立即振動翅膀，騰空而起，才倖免於難。

翁章梁等人見狀，立即上前驅逐野狗；中華民國野鳥學會也立刻派員站崗，以免黑面琵鷺再度遭野狗突襲。

翁章梁表示，黑面琵鷺全球不到4000隻，每年有超過2300隻黑面琵鷺到台灣西南沿海度冬，布袋廢鹽灘106年10月28日記錄448隻，107年11月21日記錄到720隻，可見布袋廢鹽灘棲地食物充足，黑面琵鷺度冬族群有增加趨勢。（編輯：陳俊碩）1080131